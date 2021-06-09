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Son dakika haber | Büyükşehir'den liselerarası Kur'an-ı Kerim okuma yarışması - Son Dakika

Son dakika haber | Büyükşehir'den liselerarası Kur'an-ı Kerim okuma yarışması

09.06.2021 15:42
Son dakika haber | Büyükşehir'den liselerarası Kur'an-ı Kerim okuma yarışması, System.String[]

Son dakika haberi... Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, liselerarası Kur'an-ı Kerim okuma yarışması düzenliyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, liselerarası Kur'an-ı Kerim okuma yarışması düzenliyor. Yarışmada dereceye giren öğrencilere bisiklet, forma ve satranç takımları hediye edilecek.

Topluma yararlı gençler yetiştirmeyi hedefleyen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Liselerarası Kur'an-ı Kerim Yarışması düzenleyerek dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verecek. Toplam 120 öğrencinin katıldığı yarışmada dereceye giren ilk 5 öğrenciye bisiklet hediye edilecek.

Derece girecek olan diğer öğrencilere ise forma ve satranç takımı hediye edilecek. - GAZİANTEP

Son dakika haber | Büyükşehir'den liselerarası Kur'an-ı Kerim okuma yarışması
Son dakika haber | Büyükşehir'den liselerarası Kur'an-ı Kerim okuma yarışması
Son dakika haber | Büyükşehir'den liselerarası Kur'an-ı Kerim okuma yarışması

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Bisiklet, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haber | Büyükşehir'den liselerarası Kur'an-ı Kerim okuma yarışması - Son Dakika


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