Son dakika haber! Büyükşehir'den moral ve motivasyon kampı - Son Dakika

Son dakika haber! Büyükşehir'den moral ve motivasyon kampı

Son dakika habere göre Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Covid-19 salgını mücadelesinde Türk Kızılay Kayseri Toplum Merkezi ile birlikte gönüllü olarak çalışan ve aralarında Türk, Afgan ve Suriye uyruklu vatandaşlarında bulunduğu 22 gönüllüye moral ve motivasyon kampı düzenledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Covid-19 salgını mücadelesinde Türk Kızılay Kayseri Toplum Merkezi ile birlikte gönüllü olarak çalışan ve aralarında Türk, Afgan ve Suriye uyruklu vatandaşlarında bulunduğu 22 gönüllüye moral ve motivasyon kampı düzenledi.

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Türk Kızılay Kayseri Toplum Merkezi Sağlık, Psikososyal Destek ve Sosyal Uyum Programı kapsamında Pandemi süresince gönüllü olarak hizmet eden 22 kişiye Sarımsaklı Barajı'nda kamp düzenledi. Kampta aralarında Afgan ve Suriyeli uyruklu vatandaşların da olduğu gönüllülere ilk yardım seminerleri verildi. Ayrıca kampta müzik, yürüyüş ve birçok etkinlikte yapıldı. Covid-19 mücadelesinde halkı bilgilendirmek için ter döken gönüllüler kampta çok güzel vakit geçirdiler.


"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"


Bu etkinliği düzenlediği için Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür eden Sağlık Uzmanı Gülşah Yıldırım Budak, salgın süresince gönüllülerin sağladığı destek için motivasyon etkinliği yaptıklarını belirtti. Budak, "Bugün gönüllerimize motivasyon etkinliği düzenledik. Covid-19 Pandemi sürecinde gönüllerimizle beraber kurmuş olduğumuz bir ekip vardı. Ekibimizle günlük olarak Covid-19 ilgili bilgiler paylaştık. Bu bilgiler hem Türkçe hem de Arapçaydı ve kişilerin bunu halka yaymasını istedik. Yaklaşık günde 400-500 kişiyi bulan paylaşımlar yapıldı. Gönüllerimizin bu süreçte bizlere sağladığı destek için motivasyon etkinliği yaparak, çalışmalarını biraz daha pekiştirmek istedik. Kayseri Spor A.Ş. ile birlikte geçen yılda bir etkinlik düzenlemiştik. Etkinliklerimizin güzel olması sebebiyle yine gönüllerimizle bu alan içinde etkinlik yapmak istedik. Gönüllerimizle burada ilk yardım eğitimi düzenledik. Temel ilk yardım seminerini gerçekleştirdik. Onlar da güzel vakit geçirebilmeleri için okçuluk, voleybol gibi faaliyetlerde bulundular ve motivasyonları bu şekilde artırılmış oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz" dedi. - KAYSERİ

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Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 15:15 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Büyükşehir'den moral ve motivasyon kampı - Son Dakika
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