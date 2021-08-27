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Son dakika haber... Büyükşehir'in Mega Yatırımı Yakutiye-Palandöken bağlantı yolu açıldı - Son Dakika

Son dakika haber... Büyükşehir'in Mega Yatırımı Yakutiye-Palandöken bağlantı yolu açıldı

27.08.2021 17:42
Son dakika haber... Büyükşehir'in Mega Yatırımı Yakutiye-Palandöken bağlantı yolu açıldı, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin mega projelerinden biri olan Yakutiye-Palandöken Bağlantı Yolu düzenlenen törenle açıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin mega projelerinden biri olan Yakutiye- Palandöken Bağlantı Yolu düzenlenen törenle açıldı.

Kentin 50 yıllık hayallerinden biri olan bağlantı yolunun açılışına yoğun ilgi gösterildi.

Açılış törenine, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, İlçe Belediye Başkanları, AK Parti İlçe Başkanları, vatandaşlar ve davetliler katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, törende yaptığı konuşmada, "Bu aziz şehrin 50 yıllık bir hayalini gerçekleştirmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz" dedi. Yol ile ilgili bilgiler veren Başkan Sekmen, şunları kaydetti: "Şehrimizin ulaşım aksına yeni bir vizyon katan caddemizle kentin kuzey ve güneyini kesintisiz olarak birbirine bağladık. Şükrüpaşa semtimizden başlayarak Barış Pınarı Köprüsü ile devam eden akabinde diğer bağlantı ve bulvarla desteklenen bu ulaşım ağı sayesinde Yakutiye ilçemizi Palandöken'e ve Palandöken ilçemizi de kayak merkezimize bağlamış olduk.

Böylelikle şehrimizin Yoncalık semtimizde başlayarak E-80 karayolunda süren ulaşım yoğunluğu da tamamiyle ortadan kalkmış oldu. Aliravi'yi Samsun Caddesi'ne bağlayan yeni caddemiz 5 bin 625 ton özel asfaltla kaplı olup, 1 kilometre uzunluğundadır. Ağaçlandırması, peyzajı, altyapısı, beton bariyerleri, yağmur suyu hatları, bordür ve döşeme taşlarıyla güzelleşen bu özel yatırımda ayrıca estetiki bir çalışmaya da imza atarak çevredeki ikametgahları mühendislik harikası tasarımlarla yeniden restore ettik."

"Ak belediyeciliğin eser siyaseti devam ediyor"

Başkan Mehmet Sekmen, konuşmasında AK Belediyeciliğe vurgu yaptı. Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün Erzurum'da nereye giderseniz gidin, Erzurum'un neresinden bakarsanız bakın, karşınızda AK Parti'nin nitelikli hizmet anlayışını ve AK Parti'nin imzasını görürsünüz. Erzurum özelinde konuşmak gerekirse; Erzurum'da bugün içme suyu sorunu da yok, altyapı sorunu da yok. Yakın bir zamana kadar içme suyunun büyük bir sorun teşkil ettiği Erzurum'da, biz atık suları ve kanalizasyon sularını bile artık arıtıyor, tabiata kazandırıyoruz. Erzurum'da bugün ulaşım sorunu da yok, ulaştırma sorunu da yok. Şehrimize sürekli yeni ulaşım ağları kazandırıyor, mevcut ana arterleri ve caddeleri de günün şartlarına göre yeniden güncelliyoruz. Süreçte ilçelerimizin neredeyse tamamına hayvan pazarları kurduk, göletler inşa ettik. Kentsel dönüşümde adeta kendi rekorumuzu kırar hale geldik. Tarihi eserlerimizi gün yüzüne çıkardık, millet bahçeleri kurduk, park ve bahçeler yaptık. Binlerce modern konut inşa ettik, çarpık yapılaşmaya son verdik. Sokak ve cephe sağlıklaştırma projelerimizle Erzurum'da tarihi ve kültürel dokunun ön plana çıktığı sokaklar ve çarşılar oluşturduk. Hamdolsun. AK Parti olarak biz işte bu yüzden gururluyuz, çünkü milletimize geçmişi aratmıyoruz. Bu sebeple en büyük niyazımız şudur ki; Bu birlikteliğimiz, bu beraberliğimiz ve 19 yıl önce iktidara gelerek başlattığımız AK seferberliğimiz daim. Millete hizmet etme gayret, aşk ve mücadelemiz kaim olsun."

Konuşmaların ardından Yakutiye ilçesini Palandöken'e bağlayan caddenin açılışı yapıldı. - ERZURUM

Son dakika haber... Büyükşehir'in Mega Yatırımı Yakutiye-Palandöken bağlantı yolu açıldı
Son dakika haber... Büyükşehir'in Mega Yatırımı Yakutiye-Palandöken bağlantı yolu açıldı
Son dakika haber... Büyükşehir'in Mega Yatırımı Yakutiye-Palandöken bağlantı yolu açıldı
Son dakika haber... Büyükşehir'in Mega Yatırımı Yakutiye-Palandöken bağlantı yolu açıldı
Son dakika haber... Büyükşehir'in Mega Yatırımı Yakutiye-Palandöken bağlantı yolu açıldı
Son dakika haber... Büyükşehir'in Mega Yatırımı Yakutiye-Palandöken bağlantı yolu açıldı
Son dakika haber... Büyükşehir'in Mega Yatırımı Yakutiye-Palandöken bağlantı yolu açıldı
Son dakika haber... Büyükşehir'in Mega Yatırımı Yakutiye-Palandöken bağlantı yolu açıldı
Son dakika haber... Büyükşehir'in Mega Yatırımı Yakutiye-Palandöken bağlantı yolu açıldı
Son dakika haber... Büyükşehir'in Mega Yatırımı Yakutiye-Palandöken bağlantı yolu açıldı
Son dakika haber... Büyükşehir'in Mega Yatırımı Yakutiye-Palandöken bağlantı yolu açıldı

Büyükşehir Belediyesi, Palandöken, Yakutiye, Erzurum, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haber... Büyükşehir'in Mega Yatırımı Yakutiye-Palandöken bağlantı yolu açıldı - Son Dakika


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