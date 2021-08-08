Son dakika haber! Büyükşehir yangın bölgesinde yaraları sarıyor - Son Dakika

Aydın Büyükşehir Belediyesi Çine'de devam eden yangın alanında tüm birimleriyle yoğun çalışmalarına devam ediyor.

Yoğun duman ve sıcaktan etkilenen görevli ve gönüllülerin ihtiyaçlarını karşılamak için tedarik zinciri oluşturan Aydın Büyükşehir Belediyesi, AYBA görevlileri ile vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

AYBA aynı zamanda yangın bölgesine yakın olan evlere de ulaşarak her gün düzenli olarak sıcak yemek dağıtımı sağlıyor. - AYDIN