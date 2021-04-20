Antalya Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Korkuteli ve Elmalı ilçelerinde mobil konser verdi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in talimatıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası, üstü açık otobüsle Korkuteli ve Elmalı sokaklarında çocuklarla buluştu.
Salgın nedeniyle sanatlarını icra edemeyen yerel sanatçılar da mobil otobüs sahnesinden çocuklara şarkılar söyledi.
Maskot gösterileriyle mutlu olan çocuklara uçurtma ve Türk Bayrağı hediye edildi. ???????
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Büyükşehirden Korkuteli ve Elmalı'da mobil konser - Son Dakika