Son dakika haber! Buz tutan Çıldır Gölü'nde Eskimo usulü avcılık başladı - Son Dakika

Son dakika haber! Buz tutan Çıldır Gölü'nde Eskimo usulü avcılık başladı

05.01.2021 11:13
Son dakika haber! Buz tutan Çıldır Gölü'nde Eskimo usulü avcılık başladı, System.String[]

Son dakika kültür sanat haberine göre Dondurucu soğukların etkisiyle buzla kaplanan Kars-Ardahan sınırındaki Çıldır Gölü'nde, Eskimo usulü balık avcılığı yapılmaya başlandı.

Dondurucu soğukların etkisiyle buzla kaplanan Kars- Ardahan sınırındaki Çıldır Gölü'nde, Eskimo usulü balık avcılığı yapılmaya başlandı.

Kış aylarında yüzeyi tamamen donan, Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü Çıldır'da kalın buz tabakası oluştu.

Çıldır ilçesi Akçakale köyünde balıkçılıkla uğraşan vatandaşlar da her yıl kış mevsiminde soğuk havaya aldırış etmeden Eskimo usulü avcılık yapıyor.

Erken saatlerde hazırlanan balıkçılar, buzla kaplı gölde yürüyerek ağlarını bırakacakları alana geliyor. Burada kazma ve küreklerle buzu kıran balıkçılar, ağlarını suya bırakarak nasiplerini arıyor.

Kadın balıkçının Eskimo usulü av mesaisi

Bölgede yaşayan kadın balıkçı Çınar Kılıç, dondurucu soğukta eşi Turhan ve 7 yaşındaki kızı Tuba ile buzla kaplı gölde Eskimo usulü balık avlayarak sezonun ilk avını gerçekleştirdi.

Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailece yıllardır balıkçılıkla uğraştıklarını anlattı.

Son yıllarda balıkçılıkta eşine yardımcı olduğunu ifade eden Kılıç, "Balıkçılıkla geçimimizi sağlıyoruz. Daha önce lokantamızda satış yapıyorduk ancak şimdi salgından dolayı lokanta kapalı olunca talepler doğrultusunda sipariş alarak satış yapıyoruz." dedi.

"Bu bölgede çok insan buzdan ekmeğini kazanıyor"

Bölgeye gelerek Eskimo usulü avcılığı izleyen Kars'ın Arpaçay Kaymakamı Mustafa Uğur Özerden de buz altında balık avlamanın çok farklı bir meslek olduğunu söyledi.

Gölün Ardahan'ın Çıldır, Kars'ın da Arpaçay ilçeleri sınırlarında yer alması dolayısıyla bölgenin turizmi için çok önem taşıdığını belirten Özerden, şöyle konuştu:

"Çıldır Gölü insanımıza kışın ayrı, yazın ayrı güzellik sunuyor. Bugün Kovid-19 tedbirleri denetimi kapsamında dolaşırken, bölgede kadın balıkçımız olduğunu duydum ve bizzat gelip izlemek istedim. Bu bölgede çok insan buzdan ekmeğini kazanıyor. Çok farklı ve etkileyici bir meslek. Severek yapıyorlar. Dolayısıyla hem kazanç elde ediyor hem de bölgemizin tanıtımına katkı sunuyorlar."

Çıldır Gölü, Eskimo, Balık, Kars, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haber! Buz tutan Çıldır Gölü'nde Eskimo usulü avcılık başladı - Son Dakika


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