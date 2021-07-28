Üye Girişi
Son dakika haber | "Buzdolabında ölümcül kara mantar saklanıyor" - Son Dakika

Son dakika haber | "Buzdolabında ölümcül kara mantar saklanıyor"

28.07.2021 11:17
Son dakika haber |

Son dakika haber: Uzm. Dr. Bengisu Ay, "Buzdolabında muhafaza ettiğiniz sebze ve meyvelerin temizliğinden ve tazeliğinden emin olun. Küflenmiş ekmeğin kötü kısmını çıkarıp tüketmeyin.

Uzm. Dr. Bengisu Ay, "Buzdolabında muhafaza ettiğiniz sebze ve meyvelerin temizliğinden ve tazeliğinden emin olun. Küflenmiş ekmeğin kötü kısmını çıkarıp tüketmeyin. Sinüsler, akciğer, beyin, göz ve cildi etkileyen kara mantar, yani mukormikoz, genellikle çürüyen gıdalarda bulunan mukor küfüyle temas etmesi sonucu ortaya çıkıyor" dedi.

Medipol Pendik Üniversite Hastanesi Enfeksiyon Bölümü'nden Uzm. Dr. Bengisu Ay, Kara mantar hastalığına yol açan etmenlere dair açıklamalarda bulundu. Doğada bulunan 400 bin tür tanımlanmış mantar içinde yaklaşık 150 tanesinin insanlarda enfeksiyon oluşturabileceğini bildiren Uzm. Dr. Bengisu Ay, "Kara mantar enfeksiyonu görülen hastalarda, burun beyin tutulumunda damakta morartılı yaralar, yüzde ve göz çevresinde koyulaşan kızarıklık, baş ağrısı, ateş görülür. Akciğer tutulumunda ateş öksürük solunum zorluğu, ilerlerse kanlı balgam olur. Deri tutulumunda ciltte kızarıklık akıntılı yara morarma ve kangren gelişebilir. Enfeksiyon, sindirim sistemine tutulduğunda bulantı, kusma ishal, ateş, karın ağrısı gibi sorunlara yol açar" bilgisini verdi.

Gıda hijyeni kadar, buzdolabının ve ekmek tahtası gibi yemek hazırlama gereçlerinin de temizliğinden emin olunması gerekliliğine değinen Ay, "Mukomirkoz olarak bilinen kara mantarın toprak, bitki, dışkı, küflenmiş ekmek, çürüyen sebze ve meyvelerde bulunan mukor küfüne yol açan mantarla temas sonucu meydana gelir. Yemek hazırlarken, yerken ve yemek sonrası el hijyenine de dikkat etmek, kara mantar hastalığına karşı alınacak önlemler arasındadır" diye konuştu.

"HASTALIĞA YOL AÇAN MANTARLAR EKOLOJİK OLARAK YAYGIN"

Kara mantar hastalığının ülkemizde de geçmiş yıllarda görüldüğünü hatırlatan Ay, "Hindistan'da 45 binden fazla kişiye bulaşan kara mantar Mısır, Afganistan, Irak ve Arjantin gibi ülkelere görüldü. Hastalığa yol açan mantarların ekolojik olarak yaygın olduğu söylenebilir. Hastalık en son Irak'a sıçradı. Bu sebeple hepimiz riskin farkında olmalı ve önlem almalıyız" uyarısında bulundu.

"BAĞIŞIKLIĞI ZAYIF KİŞİLERDE ÖLÜMCÜL RİSK VAR"

Kara mantar enfeksiyonu insandan insana bulaşmadığını vurgulayan Ay, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"En fazla burun, göz ve beyni enfekte eden kara mantar hastalığı zayıf bağışıklık sistemi olanlara saldırarak ciddi enfeksiyonlara hatta ölümlere sebep olabilir. Bazı hastalar ise ancak tek gözleri alınırsa iyileşebiliyor. Kanser, diyabet ve organ nakli hastalarının bu enfeksiyondan daha ağır etkileniyor. Mukormikoz bağışıklığı güçlü olan kişilerde ciddi enfeksiyonlara yol açmaz. Kanser, diyabet, organ nakli, steroid tedavisi ve bunun gibi bağışıklığı zayıflatan ya da bağışıklığı zayıflatan ilaç kullanan hastalıklar açısından ciddi risk barındırır.

Kara mantar hastalığına yol açan mantar mukormikozu, en çok toprakta, çürümüş meyve ve sebzelerde ve küflenmiş ekmekte bulunuyor. Daha çok solunum yolu ya da cilt bütünlüğünün bozulduğu durumlarda deriden ya da mukoza dediğimiz göz, ağız içi, makat ve genital bölgeye temasla bulaşır. Bulaştığı bölgeye göre bulgu veriyor. Genelde en fazla burun-beyin mukormikozu görülür. Daha sonra deri ve akciğer tutulumu bunu izler. Yaygın tutulum ve sindirim sistemi tutulumu nadirdir. Kan kanseri hastalarında ise en çok akciğeri tutuyor."

(İHA)

Son dakika haber | Buzdolabında ölümcül kara mantar saklanıyor

Enfeksiyon Bölümü, Yemek Tarifi, Pendik, Mantar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | 'Buzdolabında ölümcül kara mantar saklanıyor' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Son bir haftada vaka sayısının en çok arttığı iller Siirt, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis ve Giresun oldu 11:54 Son Dakika! Son bir haftada vaka sayısının en çok arttığı iller Siirt, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis ve Giresun oldu Berdan Mardini'nin eski eşi, şarkıcı için uzaklaştırma kararı aldırdı 11:36 Berdan Mardini'nin eski eşi, şarkıcı için uzaklaştırma kararı aldırdı Şevval Şahin'e Marcus'tan kasetli şantaj iddiası: Yayınlarsam hayatın biter 11:17 Şevval Şahin'e Marcus'tan kasetli şantaj iddiası: Yayınlarsam hayatın biter
Sabri Sarıoğlu'nun eşi, sosyal medyadan Galatasaray'a sitem etti 11:09 Sabri Sarıoğlu'nun eşi, sosyal medyadan Galatasaray'a sitem etti YKS'nin ilk oturumunun birincisi Adana'dan çıktı 10:57 YKS'nin ilk oturumunun birincisi Adana'dan çıktı Mimarlar Odası verdiği hukuk mücadelesini kazandı! Anıtkabir'e konulan otomatlar kaldırıldı 10:48 Mimarlar Odası verdiği hukuk mücadelesini kazandı! Anıtkabir'e konulan otomatlar kaldırıldı
Nokia 6310 efsanesi modern versiyonu ile geri geldi 09:53 Nokia 6310 efsanesi modern versiyonu ile geri geldi İmamoğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a destek vermedi: O tür söylemleri kabul etmiyorum 09:39 İmamoğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a destek vermedi: O tür söylemleri kabul etmiyorum

Son Dakika Haberleri
11:54 Son Dakika! Son bir haftada vaka sayısının en çok arttığı iller Siirt, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis ve Giresun oldu
11:52 Alex Teixeira'nın paylaşımı Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırdı
11:14 Yeni güne düşüşle başlayan dolar, 8,56 seviyelerinden işlem görüyor
11:13 Bilim Kurulu Üyesi Necmi İlhan: Aşı olmayanlara kısıtlama yerine onları aşıya teşvik etmek daha önemli
11:08 Sabri Sarıoğlu'nun eşi, sosyal medyadan Galatasaray'a sitem etti
10:58 Rumen şarkıcı Otilia Bruma,cinsel ilişki itirafıyla ülkesinde gündeme oturdu
10:57 YKS'nin ilk oturumunun birincisi Adana'dan çıktı
10:50 Bordo-Mavililer'in yıldızı Hamsik'e doğum gününde hediye gelen otomobil ağızları açık bıraktı
10:48 Mimarlar Odası verdiği hukuk mücadelesini kazandı! Anıtkabir'e konulan otomatlar kaldırıldı
10:45 HDP'li vekilden şaşkınlık veren suçlama: AK Parti yüzünden aşı olmuyorlar
Kadroda düşünülmeyen Miha Zajc, Vitor Pereira'nın kahramanı oldu Kadroda düşünülmeyen Miha Zajc, Vitor Pereira'nın kahramanı oldu         
11:59
Alex Teixeira'nın paylaşımı Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırdı Alex Teixeira'nın paylaşımı Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırdı         
11:52
12 yıllık evlilik bitti! Memet Ali Alabora ile Pınar Öğün boşandı 12 yıllık evlilik bitti! Memet Ali Alabora ile Pınar Öğün boşandı         
11:22
Bilim Kurulu Üyesi Necmi İlhan: Aşı olmayanlara kısıtlama yerine onları aşıya teşvik etmek daha önemli Bilim Kurulu Üyesi Necmi İlhan: Aşı olmayanlara kısıtlama yerine onları aşıya teşvik etmek daha önemli         
11:13
Rumen şarkıcı Otilia Bruma,cinsel ilişki itirafıyla ülkesinde gündeme oturdu Rumen şarkıcı Otilia Bruma,cinsel ilişki itirafıyla ülkesinde gündeme oturdu         
10:59
Bordo-Mavililer'in yıldızı Hamsik'e doğum gününde hediye gelen otomobil ağızları açık bıraktı Bordo-Mavililer'in yıldızı Hamsik'e doğum gününde hediye gelen otomobil ağızları açık bıraktı         
10:51
Son Dakika! Son Dakika! "Mültecilerin su faturalarına 10 kat zam yapacağız" diyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı         
10:16
Demet Akalın'da sessiz kalmadı, isyan etti: 3.5 milyon Afgan geliyormuş, ne yapacağız? Demet Akalın'da sessiz kalmadı, isyan etti: 3.5 milyon Afgan geliyormuş, ne yapacağız?         
09:49
Taliban, Afganistan'lı komedyen Nazar Mohammad'i boğazını keserek öldürdü Taliban, Afganistan'lı komedyen Nazar Mohammad'i boğazını keserek öldürdü         
09:34
Bill Gates Bodrum'a demir attı! Akşam yemeği için gittiği restoranda 80 bin liralık hesap ödedi Bill Gates Bodrum'a demir attı! Akşam yemeği için gittiği restoranda 80 bin liralık hesap ödedi         
09:16
Bodrum'daki lahmacun fiyatı polemiğine İbrahim Tatlıses de dahil oldu: 10 liraya lahmacun mu olur Bodrum'daki lahmacun fiyatı polemiğine İbrahim Tatlıses de dahil oldu: 10 liraya lahmacun mu olur         
00:27
Aldatan erkek fena yakalandı! Kadının uyguladığı yöntem, dedektiflere taş çıkarttı Aldatan erkek fena yakalandı! Kadının uyguladığı yöntem, dedektiflere taş çıkarttı         
23:46
Tecavüz girişimine direnince kafasına taşla vurulan 17 yaşındaki kız makineye bağlandı Tecavüz girişimine direnince kafasına taşla vurulan 17 yaşındaki kız makineye bağlandı         
20:48
Demet Özdemir, turuncu bikinisiyle hayranlarını mest etti Demet Özdemir, turuncu bikinisiyle hayranlarını mest etti         
20:43
Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı Meral'in son halini görenler dönüp tekrar bakıyor Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı Meral'in son halini görenler dönüp tekrar bakıyor         
18:01
Mülteciler birlik oldu! Sosyal medyada Mülteciler birlik oldu! Sosyal medyada "Gitmiyoruz" etiketiyle kampanya başlattı         
17:41
Burak Özçivit tuttuğu dev balığın fotoğrafını paylaştı, Fahriye Evcen'in yaptığı yorum takipçileri güldürdü Burak Özçivit tuttuğu dev balığın fotoğrafını paylaştı, Fahriye Evcen'in yaptığı yorum takipçileri güldürdü         
16:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2021 12:07:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | "Buzdolabında ölümcül kara mantar saklanıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement