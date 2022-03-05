Son dakika haber... Buzla kaplı Çıldır Gölü'nün martılarını balıkçılar ekmekle besliyor - Son Dakika

Kars- Ardahan sınırında yer alan buzla kaplı Çıldır Gölü'ne bu yıl erken gelen martıları, balıkçılar ekmekle besliyor.

Gölün Ardahan'ın Çıldır ilçesi Akçakale köyü mevkisindeki Adalar bölgesini her yaz şenlendiren martılar, havalar soğuyunca sıcak yerlere göç ediyor.

İlkbaharda tekrar dönüş yoluna geçen martılar, sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bugünlerde "yalancı bahar"a aldanıp göle erken geldi.

Bunun üzerine balıkçılar, buz ve karla kaplı gölde yiyecek bulmakta güçlük çeken martıları beslemek için çalışma başlattı. Bölgeye atlı kızakla giden balıkçılar, buz üzerinde gezerek yanlarında götürdükleri ekmek parçalarını martıların rahatlıkla ulaşacağı yerlere bıraktı.

Balıkçılardan Kurtuluş Kılıç, AA muhabirine, Çıldır Gölü'nün kendileri için önemli olduğunu ve misafirleri martılara da değer verdiklerini söyledi.

Erken gelen martıları unutmadıklarını ifade eden Kılıç, şöyle konuştu:

"Buzla kaplı Çıldır Gölü'ne bu yıl çok sayıda martının geldiğini tespit edince hemen harekete geçerek yemleme yaptık. Alana taşıdığımız yemlerle bu yıl erken gelen martıların yemlenmesini sağladık. Çünkü göldeki buzlar henüz çözülmemiş. Dolayısıyla bu kuşların bizim desteğimize ihtiyaçları var. Günler öncesinden gelen martılar yem bulmakta güçlük çekiyor."

Kılıç, kuşların aç kalmaması için çalışmalarını buzlar çözülene kadar sürdüreceklerini anlattı.

Balıkçı Mertcan Kılıç da bu yıl erken gelen ve karla kaplı arazide aç kalan martıları unutmadıklarını belirterek, doğa canlanana kadar hayvanlara yiyecek ulaştıracaklarını söyledi.