Buzlanan yolda askeri personeli taşıyan servis devrildi: 1 şehit, 3 yaralı - Son Dakika
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Buzlanan yolda askeri personeli taşıyan servis devrildi: 1 şehit, 3 yaralı

04.03.2022 09:54

Buzlanan yolda askeri personeli taşıyan servis devrildi: 1 şehit, 3 yaralı Tokat'ta buzlanma nedeni ile servis aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada bir asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

Buzlanan yolda askeri personeli taşıyan servis devrildi: 1 şehit, 3 yaralı

TOKAT - Tokat'ta buzlanma nedeni ile servis aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada bir asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Tokat- Niksar karayolu Almus kavşağı yakınlarında meydana geldi. Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığında görev yapan askerleri taşıyan Uzman Çavuş Mustafa Sağlam idaresindeki 60 ACD 125 plakalı servis aracı, buzlanma nedeni ile devrilerek bariyere çarptı. Kazada sürücü ile araçta bulunan uzman çavuşlar İsmail Elgin, Muammer Kurt ve Ali Yiğit yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslara yaralılar Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Elgin, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Evli ve bir çocuk babası askerin cenazesi törenin ardından memleketi Samsun'a gönderilecek.

Buzlanan yolda askeri personeli taşıyan servis devrildi: 1 şehit, 3 yaralı
Buzlanan yolda askeri personeli taşıyan servis devrildi: 1 şehit, 3 yaralı
Buzlanan yolda askeri personeli taşıyan servis devrildi: 1 şehit, 3 yaralı
Buzlanan yolda askeri personeli taşıyan servis devrildi: 1 şehit, 3 yaralı
Buzlanan yolda askeri personeli taşıyan servis devrildi: 1 şehit, 3 yaralı
Buzlanan yolda askeri personeli taşıyan servis devrildi: 1 şehit, 3 yaralı
Buzlanan yolda askeri personeli taşıyan servis devrildi: 1 şehit, 3 yaralı
Buzlanan yolda askeri personeli taşıyan servis devrildi: 1 şehit, 3 yaralı
Buzlanan yolda askeri personeli taşıyan servis devrildi: 1 şehit, 3 yaralı
Buzlanan yolda askeri personeli taşıyan servis devrildi: 1 şehit, 3 yaralı
Buzlanan yolda askeri personeli taşıyan servis devrildi: 1 şehit, 3 yaralı

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Niksar, Asker, Şehit, Tokat, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Buzlanan yolda askeri personeli taşıyan servis devrildi: 1 şehit, 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Buzlanan yolda askeri personeli taşıyan servis devrildi: 1 şehit, 3 yaralı - Son Dakika
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