Son dakika haber! Buzlu yolda trafik kazası: 5 yaralı

Son dakika haberi... Trabzon'un Araklı ilçesinde bu akşam buzlanan yolda kontrol çıkan otomobil kaza yaptı.

Trabzon'un Araklı ilçesinde bu akşam buzlanan yolda kontrol çıkan otomobil kaza yaptı. Kazada 5 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Trabzon'dan Bayburt istikametine gitmekte olan ve sürücüsü belirlenemeyen 24 UA 543 plakalı otomobil, Araklı ilçesi Pazarcık mevkiinde buzlanan yolda kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayalara çarptı. Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralanırken, yaralılar Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - TRABZON

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