Son dakika haber... Buzulun üzerinde sürüklenen çocukları vatandaşlar kurtardı - Son Dakika

Son dakika haber... Buzulun üzerinde sürüklenen çocukları vatandaşlar kurtardı
22.02.2021 14:01
Son dakika haberleri: Ukrayna'da üzerine çıktıkları buzulla nehrin ortasına kadar sürüklenen çocukları, çevrede bulunan vatandaşlar kurtardı.
Ukrayna'da üzerine çıktıkları buzulla nehrin ortasına kadar sürüklenen çocukları, çevrede bulunan vatandaşlar kurtardı.
Ukrayna'nın güneyindeki Herson şehrinde yaşanan olayda, göl etrafında gezinen 2 çocuk buzulun üstüne çıkıp oynadı. Nehrin akıntısına kapılan buzul kütlesi, çocuklarla birlikte karadan uzaklaşarak nehrin ortasına kadar sürüklendi. Çocukları fark eden vatandaşlar, buldukları bir sandalla olaya müdahale etti ve nehrin akıntısında buz kütlesi üstünde yol alan çocuklar kurtarıldı. Çocuklar ailelerine teslim edildi. - KİEV
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