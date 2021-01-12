Son dakika haber! - Bylock kullanıcısı 15 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Son dakika haber! - Bylock kullanıcısı 15 şüpheli yakalandı
12.01.2021 10:59
Gelen son dakika haberine göre - Bylock kullanıcısı 15 şüpheli yakalandı Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleşen operasyonda FETÖ/PDY terör örgütünün kriptolu haberleşme programı Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen 15 şüpheli yakalandı.
- Bylock kullanıcısı 15 şüpheli yakalandı
ANKARA - Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleşen operasyonda FETÖ/PDY terör örgütünün kriptolu haberleşme programı Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen 15 şüpheli yakalandı.
Etkin pişmanlıktan yararlananların ifadelerinde, örgütün sivil yapılanması içerisinde sorumlu seviyede faaliyet gösterdikleri ortaya çıkarılan 17 hedef şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 15 şüpheli yakalanarak göz altına alındı. Diğer şüphelilerin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam edildiği kaydedildi.
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