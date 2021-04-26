Son dakika haber: Çad'da geçici hükümetin Başbakanı Padacke oldu - Son Dakika

Çad Devlet Başkanı Idriss Deby Itno'nun cephede hayatını kaybetmesinin ardından geçici olarak yönetimi devralan Çad ordusu tarafından yapılan açıklamada, Çad'ın geçici hükümet başbakanı olarak Albert Pahimi Padacke'nin seçildiği duyuruldu.

Çad ordusu geçtiğimiz günlerde 6'ncı kez Devlet Başkanı seçilen Idriss Deby Itno'nun cephedeki çatışmalar sırasında yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Itno'nun hayatını kaybetmesinin ardından 37 yaşındaki oğlu General Mahamat Idriss Deby Itno liderliğindeki bir askeri geçiş konseyinin kurulduğu ve ülkeyi geçici olarak yöneteceği kaydedilmişti. Hükümet ve parlamentonun feshedildiği ülkede ordu, geçiş döneminin ardından demokratik seçimlerin yapılacağını duyurmuştu. Itno'nun cenaze töreninin ardından Çad ordusu tarafından yapılan açıklamada, 2016-2018 yılları arasında Çad Başbakanı olarak görev yapan Albert Pahimi Padacke'nin geçici hükümetin başbakanı seçildiği belirtildi.

Padacke'ın geçici başbakanlık görevi muhalefetin tepkisini çekti

Itno'nun hayatını kaybetmesinin ardından Çad Askeri Konseyinin iktidara gelmesi muhalefetin tepkisini çekti. Konseyin iktidara gelmesini darbe olarak nitelendiren muhalefet, ordunun ülkenin başbakanını seçme hakkının olmadığını savundu. Çad'ın Sınır Tanımayan Sosyalist Partisi Başkanı Dinamou Daram yaptığı açıklamada, "Padacke, Deby döneminde başbakandı ve onun geçiş hükümetine liderlik etmesini kabul etmeyeceğiz. Cunta, eski rejim sistemine devam etmek istiyor. Bu şekilde ilerlemeyi reddediyoruz" ifadelerini kullandı.

Çad'ın muhalefet partilerinden Reformcu Parti Genel Başkanı Yacine Abderamane de Padacke'nin adaylığını reddederek, "İzole edilmiş şekilde bir başbakan atamak, geçici askeri konseye bağlı değildir. Bir fikir birliğine varmak için siyasi partiler, sivil toplum ve diğer aktörler arasında görüşmeler yapılmasını istiyoruz" dedi. - NCAMENA