Son dakika haber: Cadde trafiğe kapatıldı, banka boşaltıldı, şüpheli çanta tam patlatılacakken, sahibi geldi - Son Dakika

Cadde trafiğe kapatıldı, banka boşaltıldı, şüpheli çanta tam patlatılacakken, sahibi geldi

-Banka önünde unutulan bayan çantası panik yaşattı

BİLECİK - Bilecik'te bir bankanın ön camının önünde unutulan bayan el çantası kısa süreli paniğe neden oldu. Banka boşaltıldı, kentin en yoğun caddesi güvenlik amaçlı trafiğe kapatıldı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Teyfikbey Caddesinde faaliyet gösteren Halk Bankasının ön cephe camının önünde uzun süre duran bayan el çantası gören banka görevlileri durumu hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler banka çevresi ve cadde üzerinde geniş çaplı önlem aldı. Bölge ayrıca güvenlik şeridi ile çevirdi. Banka içerisindeki müşterileriyle birlikte boşaltılırken, olay yerine Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı bomba imha uzmanı geldi. Çantayı fünye ile patlatmaya hazırlanan ekipler, olay yerine koşa koşa gelen bir bayanı gördü. Çantanın sahibi olduğunu söyleyen bayan çevredeki vatandaşlara ve banka çalışanlarının rahat bir nefes almasına neden oldu. Görevliler çantayı sahibine verirken, şahsın çarşıya alışveriş için çıktığı o bölgede de dinlenmek için oturduğu öğrenildi.

Şahıs ekiplerce ifadesinin alınması için Bilecik Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliği görüldü.