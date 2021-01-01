Son dakika haber... Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim - Son Dakika

Cadde ve sokakların drone ile görüntülenmesi

Polis ekiplerinin kontrol yapması SİVAS - Sivas'ta 80 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla vatandaşlar evlerine kapanırken, cadde ve sokaklar boş kaldı. Kentin simgesi tarihi Kent Meydanı başta olmak üzere, ana caddelerde kısıtlamayla insan ve araç yoğunluğu azaldı.