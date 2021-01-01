Son dakika haber... Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim - Son Dakika

Son dakika haber... Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
01.01.2021 00:28
Gelen son dakika haberlerine göre Cadde ve sokakların drone ile görüntülenmesi Polis ekiplerinin kontrol yapması SİVAS - Sivas'ta 80 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla vatandaşlar evlerine kapanırken, cadde ve sokaklar boş kaldı.
Cadde ve sokakların drone ile görüntülenmesi
Polis ekiplerinin kontrol yapması SİVAS - Sivas'ta 80 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla vatandaşlar evlerine kapanırken, cadde ve sokaklar boş kaldı. Kentin simgesi tarihi Kent Meydanı başta olmak üzere, ana caddelerde kısıtlamayla insan ve araç yoğunluğu azaldı.
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