Samsun ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor - Son Dakika

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele genelgesi kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Samsun ve çevresindeki illerde sessizlik hakim oldu.

Samsun'da uygulama kapsamında, kentin en işlek noktalarından İstiklal, Gazi ve Mecidiye caddeleri ile Cumhuriyet Meydanı, kısıtlamanın başlamasıyla sessizliğe büründü. Normal günlerde vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Atakum sahili güzel havaya rağmen boş kaldı.

Kısıtlamanın başlamasıyla vatandaşlar evlerine çekilirken kentin belli noktalarında polis ekipleri uygulama yaptı.

Kastamonu

Kastamonu'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kent oldukça sakin bir gün geçiriyor.

Şehir merkezinde kısıtlama öncesi yaşamın yoğun aktığı cadde ve sokaklarda sessizlik hakim. Kent merkezinin işlek noktalarından olan Nasrullah ve Cumhuriyet Meydanı, sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla boş kaldı.

Öte yandan polis ekipleri de kentin belirli noktalarında kısıtlamaya ilişkin denetimlerine devam ediyor.

Sinop

Sinop'ta vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyuyor.

Kentin işlek cadde ve meydanları kısıtlama nedeniyle sessizliğe bürünürken emniyet ekipleri ise farklı noktalarda sık sık denetim gerçekleştirdi.

Güneşli havayı fırsat bilip, sahil kesimlerine inerek kısıtlamayı ihlal eden bazı vatandaşlara ise cezai işlem uygulandı.

-Tokat

Tokat'ta, meydan ve caddeler sessizliğe büründü. Kentin en işlek noktalarından Gaziosmanpaşa Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı, kısıtlama dolayısıyla sessizleşti.

Polis ekipleri kentin değişik yerlerinde uygulama yaptı.

Çankırı

Çankırı'da da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Atatürk Bulvarı, Belediye Meydanı ile sokak ve caddelerde sakinlik hakim oldu.

Polis ekipleri, kentin çeşitli noktalarında dışarıda gördüğü kişilere cezai işlem uygularken trafik ekipleri il genelinde denetim yaptı.

Amasya

Amasya'da Yavuz Selim Meydanı ve Şehzadeler Gezi Yolu başta olmak üzere cadde ve sokaklar en sakin dönemlerinden birini yaşıyor.

Güvenlik güçleri, kısıtlama kapsamında meydanlarda, caddelerde ve kentin birçok bölgesinde denetim yaparak durdurdukları araçlarda sürücü ve yolcuların kimlik ve izin belgelerini inceliyor.

Belediye ekipleri de meydan, cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yürütüyor.