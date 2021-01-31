Adıyaman'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu - Son Dakika

Adıyaman ve ilçelerinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kısıtlamanın başladığı dakikalardan itibaren kentin meydan, cadde ve sokakları boş kaldı. Kısıtlamanın başladığı cuma günü saat 20.00 itibariyle kent genelinde polis ve jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Kısıtlama kararının uygulanması için kent merkezinde polis ekipleri kırsalda da jandarma ekipleri uygulama yaptı.

Kentin işlek cadde ve sokaklarında kısıtlamaya uyuldu.