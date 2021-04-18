Son dakika haber: Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek risk" kategorisinde bulunan Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Gümüşhane, Artvin ve Bayburt, sakin bir gün geçiriyor.

Salgınla mücadele amacıyla19 Nisan Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Trabzon'da, sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

Kentte, Atatürk Alanı'ndaki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı, Uzun Sokak ve Kunduracılar caddeleri en sakin günlerinden birini daha yaşadı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehir merkezindeki Gazipaşa ve Kahramanmaraş caddelerinde başlattıkları altyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.