Son dakika haber: Çağla Kubat'ın tekne motorunu çalanlar, kameradan belirlenerek yakalandı - Son Dakika

Son dakika haber: Çağla Kubat'ın tekne motorunu çalanlar, kameradan belirlenerek yakalandı

13.10.2020 11:16
Son dakika haber: Çağla Kubat'ın tekne motorunu çalanlar, kameradan belirlenerek yakalandı, System.String[]

Son dakika haber... İZMİR'in Çeşme ilçesindeki milli sörfçü Çağla Kubat'a ait sörf okulundaki teknenin motorunun çalınması güvenlik kameraları tarafından görüntülenirken, 5 şüpheli jandarma tarafından bir hafta sonra yakalandı.

İZMİR'in Çeşme ilçesindeki milli sörfçü Çağla Kubat'a ait sörf okulundaki teknenin motorunun çalınması güvenlik kameraları tarafından görüntülenirken, 5 şüpheli jandarma tarafından bir hafta sonra yakalandı. Bulunan sörf motoru Kubat'a teslim edilirken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alaçatı Mahallesi, Akçaya mevkiindeki Çağla Kubat Sörf Okulu'nun kurtarma teknesinin motoru, 2 Ekim'de kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Okulun sahibi Çağla Kubat, sabah okula geldiğinde teknenin motorunun çalındığını fark etti. Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Kubat, güvenlik kamerası kayıtlarıyla birlikte jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Alaçatı Jandarma Karakol komutanlığı ile İzmir İl Jandarma Komutanlığı'nın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), piyasa değeri 70 bin lira olan tekne motorunu çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kamerası ile şüphelilerin kullandığı aracın geçmiş olabileceği bölgelerdeki mobese kameralarını tek tek taradı. Görüntülerden plakası belirlenen aracın Balçova'daki bir istasyondan akaryakıt aldığı tespit edildi. Buradaki görüntüleri de inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. 5 şüpheli, 9 Ekim günü düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Jandarmaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1' i tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen tekne motoru ise Kubat'a teslim edildi.SÖKTÜLER, TAŞIYAMAYINCA GİDİP, TEKRAR DÖNDÜLEROkulun güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerden 2'sinin saat 01.00 sıralarında gelip, teknenin motorunu söktükleri, ancak taşımakta zorlanınca ayrıldıkları belirlendi. Bölgeden ayrılan şüphelilerin, yaklmaşık 3 saat sonra bu kez yanlarında üçüncü bir kişiyle geldikleri, motoru güçlükle taşıyıp, götürdükleri belirlendi.'KORUNDUĞUNUZU BİLMEK ÇOK GÜZEL BİR DUYGU'Jandarma ekiplerine teşekkür eden Çağla Kubat, "Bir sabah geldiğimizde güvenlik amacıyla kullandığımız ve aynı zamanda antrenmanı yönettiğimiz kurtarma botumuzun üzerindeki motorun, kablolarının parçalanıp çalındığını gördük. Çok üzüldük ve kurtarma botu olmadığı için antrenmanlarımızı iptal etmek zorunda kaldık. Koronavirüs sebebiyle yarışlar ve organizasyonlar durdurulmuştu. Ancak kasım ayında bazı yarışların yeniden başlayacak olması sebebiyle hem sporcularımız hem de biz çok motiveydik. O sırada böyle bir şey yaşamak bizi ayrıca üzdü. Çevremizdeki insanların büyük çoğunluğu 'O motor gitti, bulunmaz' tarzında konuşmalar yapıyorlardı. Ancak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çeşme Jandarma Komutanlığı ve JASAT timlerinin çalışmaları neticesinde 1 hafta sonra motorumuz bulundu. Ayrıca Çeşme kaymakamımız da bu süreçte bizimle yakından ilgilendi. Ekipleri de burada büyük bir coşkuyla karşıladık. Korunduğunuzu bilmek çok güzel bir duygu" dedi.MOTOR BULUNDU, ANTRENMANLAR BAŞLADI

Motorun bulunmasıyla birlikte antrenmanların kaldığı yerden devam ettiğini belirten Kubat, "Sporu geliştirmek için büyük bir mücadele veriyoruz. Alın terimizle kazandığımız bir şeyin bu kadar rahatça çalınması bizi çok rahatsız etti. Kendime, 'Bu kadar kolay mı?' diye sordum. Ancak gördüm ki o kadar da kolay değilmiş. Buradaki kamera kayıtları motorun ve şüphelilerin bulunmasında çok etkili oldu ama bu ekip çalışması olmasaydı, bu kayıtlar da bir işe yaramazdı. Biz kolay kolay antrenman iptal etmeyiz. Bu olay sebebiyle antrenmanı iptal ettiğimizi duyurduğumuzda öğrencileri nedenini merak ettiler. Sebebini söyleyince çok üzüldüler ve süreci de hep takip ettiler. Bulundu bilgisini verince onlar da çok sevindi" diye konuştu.


Son dakika haber: Çağla Kubat'ın tekne motorunu çalanlar, kameradan belirlenerek yakalandı
Son dakika haber: Çağla Kubat'ın tekne motorunu çalanlar, kameradan belirlenerek yakalandı
Son dakika haber: Çağla Kubat'ın tekne motorunu çalanlar, kameradan belirlenerek yakalandı
Son dakika haber: Çağla Kubat'ın tekne motorunu çalanlar, kameradan belirlenerek yakalandı
Son dakika haber: Çağla Kubat'ın tekne motorunu çalanlar, kameradan belirlenerek yakalandı
Son dakika haber: Çağla Kubat'ın tekne motorunu çalanlar, kameradan belirlenerek yakalandı
Son dakika haber: Çağla Kubat'ın tekne motorunu çalanlar, kameradan belirlenerek yakalandı
Son dakika haber: Çağla Kubat'ın tekne motorunu çalanlar, kameradan belirlenerek yakalandı

Çağla Kubat, Jandarma, Çeşme, Kubat, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Çağla Kubat'ın tekne motorunu çalanlar, kameradan belirlenerek yakalandı - Son Dakika

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