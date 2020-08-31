Son dakika haber! Çakmakla oynayan çocuk samanlığı yaktı - Son Dakika

Yangın, Baharözü köyünde, bugün saat 12.00 sıralarında Fahri Y.'ye ait samanlıkta çıktı. Samanlıktan dumanların yükseldiğini görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine köye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saatte kontrol altına alınarak, söndürülen yangında, 400 balya saman ve 5 ton arpa küle döndü.Yapılan araştırmada yangının, Fahri Y.'nin oğlu Kerem Yç'nin çakmakla oynadığı sırada çıktığı tespit edildi.

SİVAS'ın Ulaş ilçesine bağlı Baharözü köyünde, 8 yaşındaki Kerem Y.'nin çakmakla oynadığı samanlıkta çıkan yangında, 400 balya saman ve 5 ton arpa yanarak, kül oldu.

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