Son dakika haber: Çaldığı kazanla kameralara yakalandı - Son Dakika

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Ahmedi'nin sırtına aldığı kazan ile yolda yürüdüğü görüldü.

Olay geçen hafta, Yedişehitler Mahallesi'nde meydana geldi. Bir evden kazan çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen polis, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kazanı, Afganistan uyruklu Hasan Ahmedi'nin çaldığını belirleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmedi, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

ISPARTA'da Afganistan uyruklu Hasan Ahmedi, bir evden kazan çaldığı iddiasıyla yakalanıp tutuklandı. Ahmedi'nin kazanı çaldıktan sonra taşıdığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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