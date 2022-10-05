Son dakika haberi: ÇALDIĞI KREDİ KARTIYLA ALIŞVERİŞ YAPAN ŞÜPHELİ KAMERADA - Son Dakika
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Son dakika haberi: ÇALDIĞI KREDİ KARTIYLA ALIŞVERİŞ YAPAN ŞÜPHELİ KAMERADA

05.10.2022 12:59

Son dakika haberine göre DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde girdiği iş yerinde işletmecinin masa üzerindeki kredi kartını çalan şüphelinin, çevredeki iş yerlerinden 2 bin 500 TL'lik alışveriş yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde girdiği iş yerinde işletmecinin masa üzerindeki kredi kartını çalan şüphelinin, çevredeki iş yerlerinden 2 bin 500 TL'lik alışveriş yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 3 Ekim'de Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Emek Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Sabah saatlerinde iş yerine giren şüpheli, işletmecinin fark etmediği anda masada bulunan kredi kartını ve 5 bin TL değerindeki cep telefonunu çalarak dışarı çıktı. Şüpheli daha sonra limiti sınırlandırılmayan temassız kartla, çevredeki iş yerlerinden 2 bin 500 TL'lik giyim alışverişi yaptı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, kredi kartının çalındığını anlayan iş yeri sahibi bankayı arayarak kartını iptal ettirdi, polise giderek şüpheliden şikayetçi oldu. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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Kaynak: DHA

alışveriş, Bağlar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: ÇALDIĞI KREDİ KARTIYLA ALIŞVERİŞ YAPAN ŞÜPHELİ KAMERADA - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: ÇALDIĞI KREDİ KARTIYLA ALIŞVERİŞ YAPAN ŞÜPHELİ KAMERADA - Son Dakika
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