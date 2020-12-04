Son dakika haber! Çaldıran belediyesinden eğitime destek - Son Dakika

Son dakika haber! Çaldıran belediyesinden eğitime destek

04.12.2020 09:19
Son dakika haber! Çaldıran belediyesinden eğitime destek, System.String[]

Son dakika haberi... Van'ın Çaldıran Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim alan öğrencilere "eğitim seti" dağıtıyor.

Van'ın Çaldıran Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim alan öğrencilere "eğitim seti" dağıtıyor.

Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, interneti ve bilgisayarı olmayan öğrencilerin eğitimlerinden geri kalmaması için eğitim setleri dağıttıklarını söyledi.

"Dünyada ve ülkemizde etkili olan pandemiden dolayı öğrencilerimiz yüz yüze eğitimden uzak kaldılar." diyen Ensari, şöyle konuştu:

"Eğitim alanlarında gerek üniversiteye hazırlanan gençlerimize gerek eğitimlerine devam eden çocuklarımıza eğitim setleri ve yardımcı kaynak kitaplar dağıtarak katkıda bulunduk. İlçemizde uzaktan eğitimin devam ettiği bugünlerde internet ağı ya da bilgisayarı bulunmayan ilk ve ortaokullarda okuyan çocuklarımıza eğitim setleri dağıtarak açıklarını tamamlamalarına katkı sunuyoruz. Öğrencilerimiz sosyal mesafe kuralları içinde belediyemize gelerek eğitim setlerini alabilirler. Pandemi süresinde eğitim öğretim gören çocuklarımızın yanında yer aldık, almaya da devam edeceğiz."

Şefik Ensari, Çaldıran, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Çaldıran belediyesinden eğitime destek - Son Dakika


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