Çaldıran Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimine katıldı.

Dinç, kent merkezinde gerçekleştirilen denetimde iş yerlerini gezdi esnaf ve vatandaşı sosyal mesafe, maske ve hijyen konularında uyardı.

Salgının yayılmasını önlemek için alınan tedbirleri kararlılıkla uygulayacaklarını belirten Dinç, "Bunun için esnafımıza teşekkür ettik, onların daha duyarlı olması konusunda uyarıda bulunduk. İnşallah daha iyiye doğru gidecek. Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere fedakarca görev alan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Denetime Belediye Başkanı Şefik Ensari, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Ali Ozan Ateş, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Ece, İlçe Sağlık Müdürü Çağrı Gökçe de katıldı.