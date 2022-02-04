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Son dakika haber! Çaldıran Kaymakamı Türker'den şehit ailelerine ziyaret - Son Dakika

Son dakika haber! Çaldıran Kaymakamı Türker'den şehit ailelerine ziyaret

04.02.2022 15:40
Son dakika haber! Çaldıran Kaymakamı Türker'den şehit ailelerine ziyaret

Son dakika habere göre Van'ın Çaldıran Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, ilçedeki şehit ailelerini ziyaret etti.

Van'ın Çaldıran Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, ilçedeki şehit ailelerini ziyaret etti.

Ziyaretlerinin ardından açıklama yapan Türker, her zaman şehit ailelerinin aynında olduklarını söyledi.

Şehit ailelerini yalnız bırakmadıklarını ifade ede Türker, "Vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin ailelerini evlerinde kurum ve kuruluş yetkilileriyle ziyaret ettik. Millet olarak bu topraklar üzerinde özgürce yaşamamızı sağlayan, vatanı ve milleti uğruna fedakarlıkların en büyüğünü yapmış olan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Devletimizin her zaman maddi ve manevi şehit ve gazi ailelerimizin yanlarında olduklarını bilmelerini istiyoruz." dedi.

Türker'e kurum amirleri de eşlik etti.

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Çaldıran, Şehit, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Çaldıran Kaymakamı Türker'den şehit ailelerine ziyaret - Son Dakika


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