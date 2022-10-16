Son dakika haber: California'da 6 kişinin ölümünden sorumlu tutulan seri katil zanlısı yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haber: California'da 6 kişinin ölümünden sorumlu tutulan seri katil zanlısı yakalandı

16.10.2022 18:56
Son dakika haber: California'da 6 kişinin ölümünden sorumlu tutulan seri katil zanlısı yakalandı

Son dakika gelişmesine göre NEW ABD'nin California eyaletinde 6 kişinin ölümünden sorumlu tutulan seri katil zanlısı yakalandı.

NEW ABD'nin California eyaletinde 6 kişinin ölümünden sorumlu tutulan seri katil zanlısı yakalandı.

Stockton Polis Departmanı Şefi Stanley McFadden, 43 yaşındaki Wesley Brownlee'nin "yeni bir kurban arayışı içindeyken" yakalandığını duyurdu.

McFadden, "Gözetleme ekibimiz şüpheliyi takip etti ve davranış kalıplarını izledi. İnanıyoruz ki avlanmaya çıkmıştı, yeni bir öldürme görevindeydi. Yakalanmasıyla yeni bir cinayeti önlediğimize eminiz." ifadelerini kullandı.

Polis şefi, zanlının yakalandığı sırada üzerinde siyah elbise ve maske ile ateşli silah bulunduğuna dikkati çekti.

Brownlee'nin, eyaletin Stockton kentinde 8 Temmuz-27 Eylül tarihlerinde herhangi bir tahrik olmadan gece vakti silahla vurularak öldürülen yaşları 21 ila 54 olan 6 erkek cinayetinin faili olduğu düşünülüyor.

Polis, gözaltındaki Brownlee'nin, cinayet suçlamasıyla salı günü hakim karşısına çıkacağı bilgisini paylaştı.

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Kaynak: AA

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