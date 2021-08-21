California'nın en büyük ikinci yangını 705 bin dönümlük alanı küle çevirdi - Son Dakika

- California'nın en büyük ikinci yangını 705 bin dönümlük alanı küle çevirdi

CALİFORNİA - ABD'nin California eyaletinde Temmuz ayının ortasında başlayan Dixie yangınında şu ana kadar 705 bin dönümlük alan kül oldu.

ABD'nin California eyaletinde son yılların en büyük orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. California Orman ve Yangından Korunma Departmanına göre eyalet tarihinin en büyük 2. yangını olarak kayıtlara geçen ve 13-14 Temmuz'da başlayan Dixie yangınında şu ana kadar 705 bin dönümlük alan küle döndü. 38 gündür devam eden yangının yalnızca yüzde 35'i kontrol altına alınabildi. Alevler 650'den fazla evi kullanılamaz hale getirirken, Butte, Plumas, Tehama, Lassen ve Shasta yerleşim yerlerinde halen 16 binden fazla yapıyı tehdit ediyor. Departman, hasar değerlendirmesinin devam ettiğini ve ekiplerin yangınların devam ettiği noktalara güvenli bir şekilde erişebilmesinin zaman aldığını belirterek hasarlı ve yıkılan yapıların sayısının değişebileceğini kaydetti.