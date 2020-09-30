Çalıkuşu Tuğba, köylerde okuma atölyeleri kurarak öğrencilerin gönlüne dokunuyor - Son Dakika

Çalıkuşu Tuğba, köylerde okuma atölyeleri kurarak öğrencilerin gönlüne dokunuyor

Muş'ta görevli sınıf öğretmeni Tuğba Harmankaya, köyleri dolaşarak düzenlediği etkileşimli okuma atölyeleriyle hem öğretmen ve öğrenciler arasındaki ilişkiyi güçlendiriyor hem de öğrencilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde kendilerini yalnız hissetmelerini önlüyor.

Muş'ta görevli sınıf öğretmeni Tuğba Harmankaya, köyleri dolaşarak düzenlediği etkileşimli okuma atölyeleriyle hem öğretmen ve öğrenciler arasındaki ilişkiyi güçlendiriyor hem de öğrencilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde kendilerini yalnız hissetmelerini önlüyor.

Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Biriminde görev yapan Harmankaya, Kovid-19 salgını nedeniyle okuldan uzak kalan öğrenciler için Etkileşimli Okuma Atölyesi projesini başlatttı. Merkez ve ilçelere bağlı 20 köye giderek uygun alanlarda sosyal mesafe kurallarına uygun atölyeler oluşturan Harmankaya, düzenlediği etkinliklerle okuldan uzak kaldıkları için üzülen öğrencilere eğlenceli anlar yaşattı.

Son olarak Varto ilçesine bağlı Tepe köyüne giden Harmankaya, etkinlik düzenlediği öğrencilere Türk bayrağı hediye etti.

Milli Eğitim Bakanı sosyal medyadan paylaştı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da okuma atölyesi yapan öğretmenin öğrencileri ile çekilen fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Selçuk, paylaşımında, "Bir fidanın büyüyebilmesi için dibine bir dayanak dalı dikerler, ona tutunup büyür, ağaç olur. Çocukların da bizim de tutunduğumuz dal öğretmenlerimizdir. Bugün sabahtan bir kare... Muş Aydıngün mezrasında okuma atölyesi yapan öğretmenlerimiz... İyi ki varsınız." ifadesine yer verdi.

"Öğrencilerin duygusal sağlamlıklarını artırmaya çalışıyorum"

12 yıllık sınıf öğretmeni Harmankaya, AA muhabirine, Gazi Üniversitesinde doktora sürecinde çocuk edebiyatı konusunda eğitim aldığını söyledi.

Bu eğitimlerin çocukların anlama, kavrama ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesine önemli katkısının oluğunu belirten Harmankaya, şöyle konuştu:

"Pandemi sürecinde öğrencilerimiz öğretmenlerini, biz de onları çok özledik. Köylerde birçok çocuğun aslında bu tarz etkinliklere ihtiyacı olduğunu fark ettim. Sonrasında da uygulamalar yapmaya başladım. Atölyelerde milli değerlerimizden bahsediyorum. Çocukların eleştirel düşünme, problem çözme becerilerini geliştirebileceklerine yönelik etkinlikler hazırlıyorum. Gönüllü olarak yaptığım bu etkinliklerle çocukların duygusal sağlamlıklarını artırmaya çalışıyorum. Bu süreçte öz benliklerini geliştirecek etkinliklerle çocukları destekliyorum. Bugüne kadar 20 köyde etkinlik yaptım."

Harmankaya, pandemi sürecinde yalnız kalan, farklı etkinliklere ihtiyaç duyan öğrencilerin, bu nedenle her zamankinden daha fazla öğretmenlerini yanlarında görmek istediklerini aktardı.

Zaman zaman onlara ulaşabildiklerini, bir araya gelmeye önem verdiklerini anlatan Harmankaya, "Öğrencilerimizin duygusal sağlamlıklarını artırmak, kendilerini yalnız hissetmelerine engel olmak, bir nebze olsun bu süreci daha rahat atlatmaları için böyle bir proje başlattım. Bu etkinliği gönüllü olarak yapıyorum. Gittiğim köylerdeki öğretmen arkadaşlarımla etkinlik öncesinde haberleşiyoruz. Öğretmeni de bu şekilde etkinliğin içine katmaya çalışıyorum." dedi.

- "Solo Türk'ü ve Türk Yıldızlarını Muş semalarında görmek istiyoruz"

Etkinliği açık havada ve sosyal mesafe kurallarına uygun alanda yaptıklarını aktaran Harmankaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir köyde etkinlik yaparken uçakları anlatıyordum. Gökyüzünde uçtuklarını hayal etmelerini istedim. Sonra Solo Türk'ten bahsettim. Çocuklar hiç uçak görmediklerini söylediler. Keşke 'Solo Türk buraya gelse' dediler. Biz de çocuklarımızla beraber bunu hayal ettik. Solo Türk'ü ve Türk Yıldızlarını Muş semalarında görmek istiyoruz. O yüzden 'şimdi sıra sizde Solo Türk.' diyoruz. Öğrencilerimizle videolar çektik bu videoları sosyal medya üzerinden Solo Türk ve Türk Yıldızlarına ulaştırmaya çalıştık. Umarım ulaşmıştır."

"Tüm çocukların yüreğine dokunuyor."

Tepe Köyü 60. Yıl İlkokulu öğretmenlerinden Hazal Ateş Özden de Tuğba Harmankaya ile güzel bir okuma etkinliği düzenlediklerini belirtti.

Köydeki öğrencilere bu süreçte ulaşmanın zor olduğunu anlatan Ateş Özden, şunları kaydetti:

"Atölyemiz çok verimli geçti. Çocuklarımızın köyde keyifli vakit geçirmesine ve sosyalleşmesine destek oldu. Köyde bazı şartlar zor, bu yüzden elimizden geldiğince birlikte çalışıyoruz. Çocuklar çok mutlu oldu. Çocukların gözlerindeki mutluluk belli oluyor. Tuğba öğretmenim tüm çocukların yüreğine dokunuyor. Ulaşılamaz dediğimiz yerlerde, mutsuz olduğumuz noktalarda bize umut oluyor. Köy köy dolaşarak öğrencilere ve bizlere destek olduğu için teşekkür ediyorum."

Etkinliğe katılan öğrenciler de güzel bir gün geçirdiklerini belirterek öğretmenlerine teşekkür etti.

Çalıkuşu Tuğba, köylerde okuma atölyeleri kurarak öğrencilerin gönlüne dokunuyor
Çalıkuşu Tuğba, köylerde okuma atölyeleri kurarak öğrencilerin gönlüne dokunuyor
Çalıkuşu Tuğba, köylerde okuma atölyeleri kurarak öğrencilerin gönlüne dokunuyor
Çalıkuşu Tuğba, köylerde okuma atölyeleri kurarak öğrencilerin gönlüne dokunuyor

Harmankaya, Atama, Türk, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 11:19 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çalıkuşu Tuğba, köylerde okuma atölyeleri kurarak öğrencilerin gönlüne dokunuyor - Son Dakika

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