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Son dakika haber! Çalıntı araçla kaçmaya çalışan şüpheliyi polis yakaladı - Son Dakika

Son dakika haber! Çalıntı araçla kaçmaya çalışan şüpheliyi polis yakaladı

25.08.2021 20:13

Son dakika haberine göre Çalıntı araçla kaçmaya çalışan şüpheliyi polis yakaladı Düzce'de sürücüsünün anahtarı üzerinde unuttuğu otomobili çalan şüpheli, polis ekiplerinin kovalamacası sonrasında yakalandı.

Çalıntı araçla kaçmaya çalışan şüpheliyi polis yakaladı

DÜZCE - Düzce'de sürücüsünün anahtarı üzerinde unuttuğu otomobili çalan şüpheli, polis ekiplerinin kovalamacası sonrasında yakalandı.

Olay, Düzce'nin Beyköy beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerine girmek için aracını Beyköy'de park eden İ.K., anahtarı otomobil içerisinde unutarak yanından ayrıldı. Aracın anahtarının içerisinde olduğunu gören Ömer D. ise otomobile binerek, olay yerinden kaçmaya başladı. Uygulama yapan polis ekiplerinin de 'dur' ihtarına uymayan şahıs, polisleri de peşine taktı. Çıkmaz sokağa giren şüpheli yakalandı. Ceza uygulanan şüpheli, gözaltına alındı.

Son dakika haber! Çalıntı araçla kaçmaya çalışan şüpheliyi polis yakaladı
Son dakika haber! Çalıntı araçla kaçmaya çalışan şüpheliyi polis yakaladı
Son dakika haber! Çalıntı araçla kaçmaya çalışan şüpheliyi polis yakaladı
Son dakika haber! Çalıntı araçla kaçmaya çalışan şüpheliyi polis yakaladı

Düzce, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Çalıntı araçla kaçmaya çalışan şüpheliyi polis yakaladı - Son Dakika


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