Son dakika haber: Çalıntı malzemeler karşılığında uyuşturucu satan şahıs yakalandı

Son dakika haberler... Gaziantep'te çalıntı malzemeler karşılığında uyuşturucu satan bir şahıs polis ekiplerince yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep'te çalıntı malzemeler karşılığında uyuşturucu satan bir şahıs polis ekiplerince yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı, Şahinbey Emniyet Müdürlüğü polis ekiplerince, çalıntı malzemeler karşılığında uyuşturucu madde satışı yapan bir şahsı düzenlenen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Polis ekipler operasyonda ayrıca bir miktar uyuşturucu madde, 2 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet çalıntı motosiklet ile çok sayıda çalıntı elektronik eşya ve çeşitli çalıntı malzemeler ele geçirdi. Olayla ilgili yakalana şüphelinin yasal işlemleri devam ediyor. - GAZİANTEP

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