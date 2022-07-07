Son dakika haber... Çalışırken elektrik akımına kapılan beton işçisi öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Çalışırken elektrik akımına kapılan beton işçisi öldü

07.07.2022 00:12
Son dakika haber... Çalışırken elektrik akımına kapılan beton işçisi öldü

Son dakika haberine göre ADANA'da hazır beton santralinde çalışan Ali Demir (22), çalıştığı sırada matkaptaki kaçak nedeniyle akımına kapılarak hayatını kaybetti.

ADANA'da hazır beton santralinde çalışan Ali Demir (22), çalıştığı sırada matkaptaki kaçak nedeniyle akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Karahan Mahallesi'nde meydana geldi. Hazır beton santralinde çalışan Ali Demir, matkap ile çalışmaya başladı. İddiaya göre, matkaptaki kaçak nedeniyle elektrik akımına kapılan Demir yığılırken, durumu fark eden arkadaşları ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Demir'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Demir'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.


YORUMLAR
500
Adana Ticaret Borsası Adana Ticaret Borsası ÇÜ'den ilk 3 bine giren öğrencilere rekor burs ÇÜ'den ilk 3 bine giren öğrencilere rekor burs
Kaynak: DHA

Ali Demir, Çukurova, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Çalışırken elektrik akımına kapılan beton işçisi öldü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:07 Konya'daki doktor cinayetiyle ilgili hükümeti eleştiren Kılıçdaroğlu'na Bakan Koca'dan yanıt: Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?
23:47 Her şey sokak ortasında oldu! Tartışma yaşadığı adamın boğazını falçatayla kesti
23:46 Kılıçdaroğlu, Konya'daki doktor cinayetinde bireysel silahlanmayla ilgili kritik mesajlar verdi: Bunun bir bedeli var
23:23 Konya'da silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren doktor Ekrem Karakaya'nın cenazesi memleketi Kayseri'ye uğurlandı
22:34 Nijerya'da hapishaneye baskın düzenlendi! 900 mahkum firar etti
22:18 'Demir Yumruk' operasyonunda 10 kişi tutuklandı
22:15 İngiltere'de yaşanan peş peşe istifalar sonrası Boris Johnson'dan açıklama: Görevime devam edeceğim
22:12 Wimbledon tenis turnuvasında, ibadet için ayrılan odada cinsel ilişkiye giriyorlar
21:20 Takımdan ayrılma istediği yönetimi kızdırmıştı! Sacha Boey'den yeni hamle geldi
21:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayat pahalılığına ilişkin açıklama: Şubat-Mart aylarında enflasyonu kontrol altına alacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 00:28:21. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Çalışırken elektrik akımına kapılan beton işçisi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement