Üye Girişi
Son dakika haber! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, 109. Uluslararası Çalışma Konferansı'na video mesaj gönderdi Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haber! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, 109. Uluslararası Çalışma Konferansı'na video mesaj gönderdi Açıklaması

08.06.2021 16:26
Son dakika haber! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, 109. Uluslararası Çalışma Konferansı'na video mesaj gönderdi Açıklaması, System.String[]

Son dakika politika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kovid-19 salgını sonrası nihai hedefin, adil, kapsayıcı, güvenceli, düzgün bir çalışma hayatının kurulması olması gerektiğini ifade etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kovid-19 salgını sonrası nihai hedefin, adil, kapsayıcı, güvenceli, düzgün bir çalışma hayatının kurulması olması gerektiğini ifade etti.

Bilgin, Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) çevrim içi düzenlenen 109. Uluslararası Çalışma Konferansı'na video mesaj gönderdi.

Genel Direktörün "Kovid-19 Sürecinde Çalışma Dünyası Raporu" ve ILO'nun Yüzyıl Beyannamesinde vurgulanan insan odaklı yaklaşımın, salgının dünyada yol açtığı krizden çıkışta tüm ülkelere ışık tutacağını belirten Bilgin, salgının hem çalışma hayatını şekillendiren sosyal ve teknolojik değişimleri hızlandırdığını hem de çalışma dünyasında eşitsizliği ve adaletsizliği derinleştirdiğini anlattı.

Bu noktada, sosyal adalet ve insana yakışır işin, çalışma hayatında sürdürülebilirliğin temeli olarak öne çıktığının altını çizen Bilgin, şunları kaydetti:

"ILO salgın sonrası dönemde düzgün bir çalışma hayatının kurulması için önemli rol üstleniyor. Salgın sonrasında eğilmemiz gereken insan odaklı toparlanmanın nihai hedefi, yenilikçi, yüksek katma değerli, sürdürülebilir ve dengeli bir kalkınma modeli içinde sosyal diyalog üzerinden yükselen adil, kapsayıcı ve güvenceli düzgün bir çalışma hayatının kurulması olmalıdır. Bu hedefe ulaşmanın ve ekonomik toparlanmanın, uluslararası düzeyde birlik ve dayanışmayla gerçekleştirilebileceğini ve ILO'nun bu hususta önemli bir rol üstlendiğini düşünüyorum."

Türkiye'nin, salgının ilk günlerinden itibaren hiçbir vatandaşın mağdur olmaması için "Sosyal Koruma Kalkanı Programı"nı hayata geçirdiğini, bu kapsamda kısa çalışma ödeneği, fesih kısıtı, nakdi ücret desteği ve normalleşme desteği gibi istihdamı korumaya yönelik tedbirlerin uygulamaya konulduğunu dile getiren Bilgin, böylece işverenlerin ve çalışanların istihdam ve gelir kayıplarının önüne geçilmeye çalışıldığını söyledi.

Bakan Bilgin, Türkiye'nin, salgının neden olduğu yaraların sarılması için tüm kaynakları seferber ettiğini ve salgınla mücadelede dünyada rol model olduğunu vurguladı.

"21. yüzyılda bir soykırıma dönüştü"

Türkiye'nin 10 yılı aşkın süredir düzensiz göç akınlarının yükünü dünyada en çok taşıyan ülkelerin başında geldiğine işaret eden Bilgin, bu süreçte 40 milyar doların üzerinde harcama yapıldığına dikkati çekti.

Bilgin, bazı ülkelerde ulusal müdahale planlarının dışında tutulsa da Türkiye'nin "kimseyi dışarda bırakmama" yaklaşımıyla Suriyelilere gerekli desteği sağlamaya devam ettiğini aktardı.

Orta Doğu'da yaşananlara da değinen Bakan Bilgin, "Filistin halkı, vatanlarını, birlik ve beraberliklerini savunmakta olduğu topraklarında hayatlarını korumaya çalışmaktadır." diye konuştu.

Bilgin, ILO Genel Direktörünün Raporunda da yer verildiği üzere uluslararası hukuka aykırı olarak Filistin topraklarında devam eden işgal sonucunda Filistin halkının yerleşim yerlerinin yok edilmesi ve yerlerinden edilmesinin sadece barışa zarar vermediğini, 21. yüzyılda uygulanan bir soykırıma dönüştüğünü vurguladı.

"Filistin'in yanında olmaya devam edeceğiz"

Bilgin, Türkiye'nin, Orta Doğu'da barış ve istikrarın tesisi yönündeki çabaları desteklemeye, bağımsız ve egemen bir devlete sahip olma mücadelesinde haklı ve meşru davasında kardeş Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğinin altını çizdi.

Hem insan odaklı bir toparlanmanın hem de çalışma dünyasında ilerlemenin sağlanmasında uluslararası kuruluşlarla iş birliği içinde alınacak tedbirler ve uygulamaların belirleyici rol oynayacağını ifade eden Bilgin, ILO'nun "Yüzyıl Beyannamesi"nde ve bu konferansın çıktısı niteliğindeki "Konferans Sonuç Belgesi" rehberliğinde, "2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi"nin de benimsediği sosyal adaletin tesisi ve herkes için insana yakışır işlerin yaygınlaştırılması için ILO bünyesindeki her türlü çabaya destek vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Vedat Bilgin, Filistin, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haber! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, 109. Uluslararası Çalışma Konferansı'na video mesaj gönderdi Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Trudeau, Müslüman aileden 4 kişinin öldüğü saldırıyı terör saldırısı olarak nitelendirdi 18:36 Trudeau, Müslüman aileden 4 kişinin öldüğü saldırıyı terör saldırısı olarak nitelendirdi Çılgın turist Beyrut'ta hayatını kaybetti! 36 metre yükseklikten atlamıştı 18:22 Çılgın turist Beyrut'ta hayatını kaybetti! 36 metre yükseklikten atlamıştı Manken Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı! Notları düşük olduğu için Boğaziçi'nden atılmıştı 18:06 Manken Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı! Notları düşük olduğu için Boğaziçi'nden atılmıştı
Başörtülü akademisyene Nişantaşı'nda yumruklu saldırı: Sizi burada istemiyoruz 17:39 Başörtülü akademisyene Nişantaşı'nda yumruklu saldırı: Sizi burada istemiyoruz Son Dakika: Fahrettin Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı 17:12 Son Dakika: Fahrettin Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı Süleyman Soylu'nun şirketi Engin Sigorta, Özgür Özel ve Sedat Peker'in iddialarını yalanladı 16:29 Süleyman Soylu'nun şirketi Engin Sigorta, Özgür Özel ve Sedat Peker'in iddialarını yalanladı
İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin emektar sanatçılarından Tenor Ender Arıman vefat etti 16:18 İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin emektar sanatçılarından Tenor Ender Arıman vefat etti Müsilaj'ın su altındaki etkisi görüntülendi! Dalış eğitmeni: Aşağıda büyük bir felaket yaşanıyor 15:48 Müsilaj'ın su altındaki etkisi görüntülendi! Dalış eğitmeni: Aşağıda büyük bir felaket yaşanıyor

Son Dakika Haberleri
18:22 Çılgın turist Beyrut'ta hayatını kaybetti! 36 metre yükseklikten atlamıştı
18:18 Erol Bulut'un eski öğrencileri transfer oluyor! Cisse ve Thiam Gaziantep'e gidiyor
18:06 Manken Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı! Notları düşük olduğu için Boğaziçi'nden atılmıştı
17:45 Bodrum sahilleri normalleşmenin ardından doldu taştı
17:40 Güvenlik görevlisi doktor kılığına girip ameliyat yaptı! Pakistan'lı yaşlı kadın hayatını kaybetti
17:36 Mehmet Topal, Başakşehir'den ayrıldı
17:35 Bülent Ersoy'un çanta operasyonu! Türkiye'de bulamadığı iki lüks çanta için yurt dışına arkadaşını gönderdi
17:27 "Bosna Kasabı" olarak bilinen Mladic'in ömür boyu hapsi onandı
17:12 Son Dakika: Fahrettin Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı
17:09 FETÖ fotoğrafı ile suçlanan Emre Belözoğlu aklandı! Ümit Özat'ın iddiası yanlış çıktı
Son Dakika: Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri yarından itibaren aşı olmaya başlayacak Son Dakika: Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri yarından itibaren aşı olmaya başlayacak         
18:57
İtalya kaptanı Florenzi, basın toplantısında Burak Yılmaz'dan başka bir şey konuşmadı İtalya kaptanı Florenzi, basın toplantısında Burak Yılmaz'dan başka bir şey konuşmadı         
18:30
Dilovası Belediye Başkanı Şayir, dalgıç kıyafetlerini giyip denizin dibinden çöp topladı Dilovası Belediye Başkanı Şayir, dalgıç kıyafetlerini giyip denizin dibinden çöp topladı         
18:21
Karikatürist Kaan Ertem, 53 yaşında hayatını kaybetti Karikatürist Kaan Ertem, 53 yaşında hayatını kaybetti         
17:43
Marmaris'e demir atan 18 katlı dev gemi personel alımı yapacak Marmaris'e demir atan 18 katlı dev gemi personel alımı yapacak         
17:17
FETÖ fotoğrafı ile suçlanan Emre Belözoğlu aklandı! Ümit Özat'ın iddiası yanlış çıktı FETÖ fotoğrafı ile suçlanan Emre Belözoğlu aklandı! Ümit Özat'ın iddiası yanlış çıktı         
17:09
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, seçim kampanyası için gitti, tokatlandı Fransa Cumhurbaşkanı Macron, seçim kampanyası için gitti, tokatlandı         
16:24
Baba, evladının cenazesini boynundaki kolye ve ayakkabıdan teşhis etti Baba, evladının cenazesini boynundaki kolye ve ayakkabıdan teşhis etti         
16:03
Marmara'daki müsilaj'da son durum! Temizlik 7 ilde eş zamanlı olarak başladı Marmara'daki müsilaj'da son durum! Temizlik 7 ilde eş zamanlı olarak başladı         
15:31
Luiz Gustavo, saçlarını kazıttı! Taraftarın 'Müslüm Baba'sı şimdi GTA oyununun kahramanına benzedi Luiz Gustavo, saçlarını kazıttı! Taraftarın 'Müslüm Baba'sı şimdi GTA oyununun kahramanına benzedi         
15:26
Merve Boluğur olay yaratacak sözleriyle yine gündemde: Egzozu bozuk kamyon gibiyim Merve Boluğur olay yaratacak sözleriyle yine gündemde: Egzozu bozuk kamyon gibiyim         
15:15
Türk mafya lideri, uluslararası organize suç örgütünü yanlışlıkla çökertti Türk mafya lideri, uluslararası organize suç örgütünü yanlışlıkla çökertti         
14:55
Megan Fox'un uğruna evliliğini bitirdiği aşkı, ünlü yıldızı sırtında taşıdı Megan Fox'un uğruna evliliğini bitirdiği aşkı, ünlü yıldızı sırtında taşıdı         
14:10
ATM'deki açığı fark ettiler, 625 bin liralık vurgun yaptılar ATM'deki açığı fark ettiler, 625 bin liralık vurgun yaptılar         
13:21
Dede mesleğini modern tesiste sürdürüyorlar! Gül yağının litresini 42 bin liradan ihraç ediyorlar Dede mesleğini modern tesiste sürdürüyorlar! Gül yağının litresini 42 bin liradan ihraç ediyorlar         
13:16
20 yaşındaki genç kız Galata Kulesi'nden atlamıştı! İntihar görüntüleri ortaya çıktı 20 yaşındaki genç kız Galata Kulesi'nden atlamıştı! İntihar görüntüleri ortaya çıktı         
11:08
Kamyonet, 42 yıldır garajda! Bir kere bile dışarı çıkartılmadı Kamyonet, 42 yıldır garajda! Bir kere bile dışarı çıkartılmadı         
10:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2021 19:17:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, 109. Uluslararası Çalışma Konferansı'na video mesaj gönderdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement