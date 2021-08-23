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Memur ve memur emeklisinin zam oranı belli oldu - Son Dakika

Memur ve memur emeklisinin zam oranı belli oldu

23.08.2021 16:19
Memur ve memur emeklisinin zam oranı belli oldu, System.String[]

ANKARA (İHA) – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur ve memur emeklilerinin zam oranlarını, 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 ve enflasyon farkı şeklinde açıkladı.

ANKARA (İHA) – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur ve memur emeklilerinin zam oranlarını, 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 ve enflasyon farkı şeklinde açıkladı.

6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında, hükümet ve sendikalar uzlaşmaya vardı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı binasında taraflar son görüşmelerin ardından basın açıklamasında bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye'nin ekonomik olarak büyüdüğünü fakat enflasyonda da bir artışın olduğunu belirterek, "Enflasyonun oluşturduğu olumsuzluklara karşı da çalışanlarını koruyor. Geçtiğimiz günlerde herkes hatırlayacaktır, işçilerimize bir toplu sözleşme yaptık. Orada geniş bir uzlaşma sağladık. O 2021 ve 2022'yi kapsayan sözleşmeydi. Bugün yaptığımız sözleşme ise 2022 ve 2023'ü kapsayacak. Dolayısıyla rakamları ve oranları mukayese etmek sağlıklı değil. Yıllar farklı veriler farklı" dedi.

Memur ve memur emeklisinin zam oranlarını açıklayan Bilgin, şunları kaydetti:

"2022'nin ilk yarısı için yüzde 5 artı enflasyon farkı, 2022'nin ikinci yarısı için ise yüzde 7 artı enflasyon farkını yani toplamda yüzde 12'lik bir artışı önerdiğimizi belirtmek isterim. Burada vurgulamak istediğim bir şey daha var. Enflasyon beklentisi 2022 için hesaplamalara göre yüzde 9 olması bekleniyor. 2023 için bugüne kadar memur sözleşmelerinde verilmemiş bir oranda sayın Cumhurbaşkanımızın desteğiyle yüzde 8'lik bir farkı önerdiğimizi ifade etmek isterim. 2023'ün ikinci kısmı için ise yine yüzde 6'lık bir artış öngörülmektedir. Bunların enflasyon farkı saklıdır. Yıllık bazda yüzde 14'lük bir artış yaptığımızın altını çizmek isterim."

Memur-Sen'in seyyanen zam teklifini hatırlatan Bakan Bilgin, "Biz o seyyanen zammı karşılama konusunda bu zamları dikkate aldığımız zaman bu yaptığımız pazarlıkları, uzlaştığımız rakamları dikkate aldığımız zaman onun getireceği yükün artık bir sosyal uzlaşıdan çok ekonomik bir soruna dönüşmemesi için bir başka öneride bulunduk. 135 lira olan toplu sözleşme ikramiyesini doğrudan yaklaşık 2 milyon sendika üyesi olan çalışanlarımızın ikramiyesini 400 liraya çıkarttık. Bu konuda da bir uzlaşmaya vardık" açıklamasında bulundu.

Bakan Bilgin, yapılan sözleşmenin sosyal politika örneği olduğunu söyleyerek, "Türkiye tarihinde bu anlamda yapılmış en yüksek oranları içeren bir sözleşmedir. Bunun bütün milletimize hayırlı olmasını, çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bakanlığın yapmış olduğu ilk teklifte bulunan '3600 Ek Gösterge' konusuna değinen Bakan Bilgin, "Bu sözleşme kapsamında 3600 meselesi Memur – Sen Konfederasyonumuzun da katıldığı bir çalışma grubuyla o çalışma tamamlanacak. Bu sözleşme süreci içerisinde kapsamı içerisinde tamamlanacaktır. Biliyorsunuz o kanun gerektiren bir şeydir. Biz çalışmamızı yaptıktan sonra TBMM'nin inisiyatifindedir o. Biz çalışmayı yapacağız ve bakanlık olarak meclise taşıyacağız" dedi.

Sözleşmeli çalışan vatandaşlar için 3+1 ilkesinin benimsendiğini bildiren Bilgin, "Teknik ayrıntısını arkadaşlarımız hazırladılar. O konuda bilhassa yerel yönetimlerin çalışanlarına karşı yürütülebilecek bir haksızlığı giderebilmek için çalışmaların yapıldığını belirtmek isterim" diye konuştu.

Sözleşmenin hayırlı olması temennisinde bulunan Bilgin, sözleşme sürecini takip eden basın mensuplarına da teşekkür etti. - ANKARA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Memur ve memur emeklisinin zam oranı belli oldu - Son Dakika Ekonomi


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