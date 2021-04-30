Son dakika haberleri... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den 1 Mayıs kutlaması - Son Dakika

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den 1 Mayıs kutlaması

ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Bakan Bilgin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"El emeği ve alın teri ile ülkemizin kalkınmasında en ön safta yer alan, omuz omuza verip geleceği inşa eden her bir işçi ve emekçi kardeşimizin 1MayısEmekveDayanışmaGünü kutlu olsun. Biz birlikte güçlüyüz."