Son dakika haberleri... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den 1 Mayıs kutlaması - Son Dakika

Son dakika haberleri... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den 1 Mayıs kutlaması
30.04.2021 21:31
Son dakika haberine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den 1 Mayıs kutlaması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den 1 Mayıs kutlaması
ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Bakan Bilgin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"El emeği ve alın teri ile ülkemizin kalkınmasında en ön safta yer alan, omuz omuza verip geleceği inşa eden her bir işçi ve emekçi kardeşimizin 1MayısEmekveDayanışmaGünü kutlu olsun. Biz birlikte güçlüyüz."
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