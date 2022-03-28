Son dakika haber! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sözleşmeli 7 personel alacak - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sözleşmeli 7 personel alacak

28.03.2022 01:08
Son dakika haber! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sözleşmeli 7 personel alacak

Son dakika haberlerine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sözleşmeli 5 programcı ve 2 çözümleyici alacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sözleşmeli 5 programcı ve 2 çözümleyici alacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, adaylar başvurularını 28 Mart-06 Nisan'da "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden gerçekleştirebilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Başvurular için gerekli koşullar, istenilen belgeler, sınav süreci ile ilgili diğer bilgiler Bakanlığın internet sayfasındaki "duyurular" bölümünde yer alacak.

YORUMLAR
500
Nasa, Bir Sonraki Kozmik Haritacı İçin Planlarına Son Şeklini Verdi Nasa, Bir Sonraki Kozmik Haritacı İçin Planlarına Son Şeklini Verdi Çin'de Yangling Maratonu Kovid-19 Endişesi Nedeniyle Ertelendi Çin'de Yangling Maratonu Kovid-19 Endişesi Nedeniyle Ertelendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gazete, Nisan, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sözleşmeli 7 personel alacak - Son Dakika


Son Dakika
01:00 Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe, Etiler'de kameralara yakalandı! Lüks cipinin fiyatı şaşkınlık yarattı
00:58 Sancaktepe Belediye Başkanı, Halk Ekmek paylaşımıyla tepkilerin hedefi oldu!
00:30 Oscar Ödülleri 94. kez sahiplerini buluyor! İşte bu gecenin adayları
00:27 Türk bayrağını yerine asmak için Uludağ'a tırmanıp mahsur kalan 3 genç ekipler tarafından kurtarıldı
00:02 Vladimir Zelenski, Rus muhalif gazeteciler ile röportaj gerçekleştirdi! Rusya anında yayın engeli getirdi
00:00 Futbolcular tekme tokat kavga etti! Elazığ'daki karşılaşmada toplam 18 kırmızı kart çıktı
23:29 Bayern Münih'te bir dönem bitiyor! İşte Robert Lewandowski'nin gideceği yeni takım
23:22 İstanbul'un göbeğinde saatlerdir devam eden elektrik kesintisi vatandaşı isyan ettirdi
23:12 Burak Elmas, Nihat Özdemir'i yalancılıkla suçlayıp çok sert çıkıştı: Son bir iyilik yapın ve istifa edin
22:45 Ülkemizde 27 Mart günü koronavirüs sebebiyle 64 kişi vefat etti, 11 bin 194 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 01:16:39. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sözleşmeli 7 personel alacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement