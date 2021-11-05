Son dakika haber... Çalıştığı beton santralinde çakıl havuzunda ölü bulundu - Son Dakika

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde Adem Bilir (28), çalıştığı beton santralinde içi su dolu çakıl havuzunda ölü bulundu. Çakıl çekme makinesine kolunu kaptırıp, havuza düştüğü tahmin edilen Bilir'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

İlçeye bağlı Cayvar Mahallesi'ndeki beton santralinde sabah iş başı yapan Adem Bilir'den uzun süre haber alamayan mesai arkadaşları, merak edip aramaya başladı. Bilir, öğle saatlerinde içi su dolu çakıl havuzunda hareketsiz bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bilir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Adem Bilir'in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Çakıl çekme makinesine kolunu kaptırdıktan sonra su dolu çakıl havuzuna düştüğü tahmin edilen Adem Bilir'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

- Samsun