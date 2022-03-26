Çalıştığı gemide Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle günlerce mahsur kalan Türk ülkeye döndü - Son Dakika
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Çalıştığı gemide Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle günlerce mahsur kalan Türk ülkeye döndü

26.03.2022 12:07

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından çalıştığı gemi Odessa kıyılarında mahsur kalan Türk gemici, Dışişleri Bakanlığının tahliye operasyonuyla Türkiye'ye geldi.

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından çalıştığı gemi Odessa kıyılarında mahsur kalan Türk gemici, Dışişleri Bakanlığının tahliye operasyonuyla Türkiye'ye geldi.

Savaşın başladığı 24 Şubat'tan 2 gün önce Odessa'ya giden bir Türk gemisinde çalışan Bestami Teberik, saldırıların ardından limandan çıkışlara izin verilmemesi nedeniyle gemideki diğer mürettebatla birlikte mahsur kaldı.

Bir süre burada kalan Teberik, daha sonra Türkiye'ye gelebilmek için gemiden ayrıldı ve kent merkezine gitti. Yaklaşık 15 gün sığınakta kalan Teberik, Dışişleri Bakanlığının tahliye operasyonuyla kara yoluyla Türkiye'ye geldi.

Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan Teberik, AA muhabirine, savaşın tüm zorluklarını yaşadığını söyledi.

Çatışmalara ve bombalamalara şahit olduğunu anlatan Teberik şöyle devam etti:

"İlk başlarda Odessa açıklarındaydık. Savaşın bir gün öncesinde bizi mayın döşeli iç bölgeye aldılar. Mayın döşendiği için oradan çıkamadık ve çok mağdur olduk. Gemimizin yakınındaki diğer gemiler vuruldu. Çok tehlikeli günler yaşadık. Bir ay boyunca savaşın acı yüzünü gördük. 15 gün gemide 15 gün sığınakta kaldıktan sonra Türkiye'ye geldim."

Teberik, tahliye operasyonunda Bakanlığın gerekli tüm desteği verdiğini vurguladı.

Tahliye edilen Ahıska Türkleri ile yurda geldiğini anlatan Teberik, "Mutluyuz, vatanımdayım. Gerçekten Dışişleri Bakanlığı ve Konsolosluğumuz çok yardımcı oldu. Çok teşekkür ediyorum. Hepsi çok değerli insanlar, sürekli bizimle irtibat halindeydiler. Orada kalan arkadaşlarım da inşallah en kısa sürede Türkiye'ye gelebilirler." diye konuştu.0

Çalıştığı gemide Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle günlerce mahsur kalan Türk ülkeye döndü
Çalıştığı gemide Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle günlerce mahsur kalan Türk ülkeye döndü
Çalıştığı gemide Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle günlerce mahsur kalan Türk ülkeye döndü

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Kaynak: AA

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