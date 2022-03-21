Son dakika haber! Cam sergisi "Billur", Nevmekan Selimiye'de açıldı - Son Dakika

Yasemin Aslan Bakiri'nin eserlerinin yer aldığı "Billur" adlı cam sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Nevmekan Selimiye'deki açılışa katılan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, kütüphane ve kafe olarak hizmet veren mekanda ilk kez sergi açıldığını söyledi.

Selimiye Kışlası ile Büyük Selimiye Camisi yakınındaki mekanın, 220 yıl önce kışladaki askerlerin, daha sonra ise camide çalışan usta, kalfa ve amelelerin ihtiyacı için inşa edildiği aktaran Türkmen, şunları kaydetti:

"Tarihi bir mekandayız. Bu mekan 1960'lara kadar değişik zamanlarda hamam olarak vazifesini icra etmiş. Daha sonra ne yazık ki kaderine terk edilmiş. Biz Üsküdar Belediyesi olarak, burayı devraldık ve aslına uygun bir şekilde kütüphane haline getirdik. Şu anda burası bir kütüphane, bir kitap kafe ve aynı zamanda bir sanat merkezi."

Sanatın insanları ve toplumları birleştirici özel bir gücü olduğuna işaret eden Türkmen, sergi sayesinde tarihi mekanın sanatla buluştuğunu sözlerine ekledi.

"Cam ışıldamak için hep bir neden bulur"

Cam sanatçısı Yasemin Aslan Bakiri ise belediye tarafından restore edilen Selimiye Hamamı'nda, tarihi dokuyu nadide eserlerle buluşturmanın heyecanını yaşadığını belirterek, "Bu coşku sadece beni değil, sizleri de, sanatın çok yönlü dünyasının içine çekecek ve sanatın dili, renkleri, ışıltısı herkesi aydınlatacak. Doğadan, insandan, evrenden ilham alan sanatçıların sanat yapıtlarından süzülerek hayat bulan eserler, günümüz problemlerine ışık tutarken, aslında hayatın akışını, zamanın döngüsünü ve arka planda bize güç veren hiyerarşiyi anlatıyor. Kendine has kimyasıyla cam, ışıldamak için hep bir neden bulur ve ahenkle sizi içine çeker. Hassas, kırılgan, naif, akışkan, saydam derken, camı niteleyen sözcükler uzar gider." değerlendirmesinde bulundu.

Modernlikle geleneksel yöntemleri bir arada kullandığını dile getiren sanatçı, "Cam bir yolculuk, motifler ise bambaşka diller. Dil, bildiğimiz gibi kültür taşıyıcıları yani yolcu diyebiliriz. Bu dili tercüme ederken Osmanlı kaftanlarında günümüzün formlarını kullanırken özellikle imparatorluğun ihtişamını yansıtmayı istedim." dedi.

Bakiri, zaman zaman eserlerinin hikaye kahramanları gibi canlandığını düşündüğünü vurgulayarak, şunları aktardı:

"Bu tarihi yapıda Billur sergisi için tasarlayıp ürettiğim rengarenk cam nalınların ayak seslerini belki sizler de duyabilirsiniz. Çünkü sonuçta zaman, mekan oyunu içindeki bu çağdaş eserler geçmişin izlerini taşımakta. Siz cam deyin, ben uzun bir yolculuk. Bu sergi sizlere sınırlarımızın ötesinde farklı bir perspektiften tarihe bakma olanağı sunuyor."

Açılışa sanat dünyasından isimler de katıldı. Sergi, 29 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.