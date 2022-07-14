"HBYS sisteminde arızaya yönelik çalışmalar devam ederken 'manuel' olarak acil hastalarımızın tüm işlemleri yürütülmüştür. 1 saat içinde sistemsel arıza giderilip HBYS üzerinden acil işleyişi normal akışına döndürülmüştür. Sağlık çalışanlarımızın işine olan saygısının sonucu olarak acil servisler, ameliyathaneler ve yoğun bakımlar gibi kesintisiz hizmet verilen alanlarda çalışanlarımız yemeklerini dönüşümlü yemektedir. Hekimler yemeğe gittiğinde hastalara bakılmıyor şeklinde paylaşılan video gerçeği yansıtmıyor."

Kaynak: AA

Şehir Hastanesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Çam ve Sakura Hastanesinden sosyal medyadaki videoya yanıt Açıklaması - Son Dakika

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