Son dakika haberi | Çamaşır suyu ile kedi ölümüne inceleme - Son Dakika
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Son dakika haberi | Çamaşır suyu ile kedi ölümüne inceleme

20.09.2022 11:20

Son dakika haberi: ANKARA'nın Keçiören ilçesinde sokakta baygın bulunan ve veteriner kliniğinde ölen kedinin çamaşır suyundan zehirlendiği belirlendi.

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde sokakta baygın bulunan ve veteriner kliniğinde ölen kedinin çamaşır suyundan zehirlendiği belirlendi. Mahalle sakinleri, son 1 ay içinde 4'üncü kedinin aynı şekilde zehirlenerek öldürüldüğünü ileri sürerek, şikayette bulundu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

İlçedeki Hasköy Mahallesi'nde, önceki gün sokakta baygın bulunan kedi, veteriner kliniğine götürüldü. Üzerinde yoğun çamaşır suyu kokusu olan kedi, veterinerin müdahalesine rağmen öldü. Yapılan ilk incelemede kedinin çamaşır suyundan zehirlenmesi sonucu öldüğü belirlendi. Kediyi can çekişirken bulup, veterinere götüren mahalle sakinlerinden hayvansever Sevda Akpınar, büyük üzüntü yaşadı. Mahallede oturan N.T.'yi kedinin üzerine çamaşır suyu dökerken görenler olduğunu söyleyen Sevda Akpınar, şikayette bulundu. Kedi, bunun üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınarak, otopsi yapılmak üzere götürüldü.

'PET ŞİŞEDEN BİR ŞEYLER DÖKMÜŞ'

Sevda Akpınar, kediyi can çekişirken sokakta bulduğunu belirterek, komşusu N.T. hakkında savcılığa şikayette bulunduğunu söyledi. Akpınar, "Sabah perişan halde bulduk kediyi, veterinere götürdüm. Üstünde aşırı derecede bir çamaşır suyu kokusu vardı. Komşumuz olan kadın pet şişenin içerisinden kedinin üzerine bir şeyler dökmüş. Veterinerin de direkt söylediği yoğun aşırı derecede bir çamaşır suyu kokusu olduğu. Tüm solunum yolu tahriş olmuş, paramparça olmuş. Tüm raporlarını da aldık. Son bir ay içerisinde bu 4'üncü kedi, bu şekilde ölen. Kediler ne yapıyor bu insanlara? 'İstemiyorum' dedi, yuvalarını yıktı. Biz mamalarını koyuyoruz, su kaplarını koyuyoruz hepsini atıyor. Kediye otopsi yapılacak ve asıl ölüm nedeni nedir anlaşılacak" dedi.

'SU DÖKTÜĞÜNÜ DÜŞMÜŞTÜM'

Görgü tanığı mahalle sakinlerinden Savaç Çoban ise komşusunun kedinin üzerine su döktüğünü sandığını belirterek "Ben dün oradan geçerken elinde bir şey vardı, saklıyordu. Kedi de arabanın altından geçiyordu ve pet şişenin içerisinden bir şey döktüğünü gördüm. Raporda da çamaşır suyu olduğu söyleniyor. Kediyi korkutmak için su diye düşünmüştüm ben. Burada kedi yuvaları da vardı onları da dağıttı" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Keçiören, Akpınar, kedi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Çamaşır suyu ile kedi ölümüne inceleme - Son Dakika

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