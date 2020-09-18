Son dakika haber... Cami altındaki sandalye atölyesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Esenler'de cami altında faaliyet gösteren sandalye atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Rumeli Caddesi'ndeki Mimar Sinan Camisi'nin alt katında bulunan sandalye atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede cami ve çevresini sardı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri de olay yerine gelerek çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yaklaşık 2 saatte söndürüldü.