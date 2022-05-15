Son dakika haber! Cami bahçesinde cinayet - Son Dakika
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Son dakika haber! Cami bahçesinde cinayet

15.05.2022 14:37
Son dakika haber! Cami bahçesinde cinayet

Bir son dakika haberine göre MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, caminin bahçesindeki bankta poğaça yerken kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğrayan İlkay Kaplan (33), hayatını kaybetti.

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, caminin bahçesindeki bankta poğaça yerken kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğrayan İlkay Kaplan (33), hayatını kaybetti.

Olay, saat 08.00 sıralarında Şehzadeler ilçesi Çarşı Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 1 çocuk babası İlkay Kaplan, tarihi Çeşnigir Camii'nin bahçesindeki bankta poğaça yerken silahlı saldırıya uğradı. Şüpheli, 5 el ateş edip, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaplan'ın başına isabet eden kurşunlar sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

İlkay Kaplan'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada İlkay Kaplan'ın 2017 yılında tüfekle intihar girişiminde bulunduğu, ekiplerin çalışması sonucu ikna edildiği belirtildi.


Son dakika haber! Cami bahçesinde cinayet
Son dakika haber! Cami bahçesinde cinayet
Son dakika haber! Cami bahçesinde cinayet
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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