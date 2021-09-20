Son dakika haber: Cami inşaatından düşen kalıp ustası öldü - Son Dakika

Olay, sabah saatlerinde, Hacımirzalı Mahallesi'nde meydana geldi. Kalıp ustası Ali Çiçek, yapımına devam edilen Karacaoğlan Camii kubbesinin kalıbını söktüğü sırada dengesini kaybederek, beton zemine düştü. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Çiçek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, inceleme başlatırken, Ali Çiçek'in cansız bedeni, Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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