Camı tekmeleyerek kırıp bilgisayar çalan hırsız kamerada - Son Dakika
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Camı tekmeleyerek kırıp bilgisayar çalan hırsız kamerada

27.04.2022 11:53

Avcılar'da kimliği belirsiz bir şahıs, E-5 yan yol üzerindeki emlak ofisinin camını tekmeyle kırıp içeri girdi.

Avcılar'da kimliği belirsiz bir şahıs, E-5 yan yol üzerindeki emlak ofisinin camını tekmeyle kırıp içeri girdi. Şüpheli daha sonra masa üstündeki bilgisayarı çalıp kayıplara karışırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saat 03: 00 sıralarında Avcılar E-5 yan yol üzerindeki bulunan yabancı uyruklulara ait bir emlak ofisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir şahıs, ofisin önüne gelip camı tekmelemeye başladı. Camı defalarca tekmeleyip kıran hırsız, içeri girdi. Ardından masa üstünde bağlı bilgisayarı çalıp kayıplara karıştı. Sabah iş yerine gelen çalışanlar camın kırık olduğunu görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis parmak izi ve güvenlik kamerası çalışması yaptı. Çalışmanın ardından hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Hırsızın camı tekmeleyerek kırdığı ve masa üstündeki bilgisayarı çaldığı anlar ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Öte yandan yabancı uyruklu olan iş yeri sahibi konuşmak istemedi.

(Medeni Topaloğlu - Burak Uğur - İHA)

Camı tekmeleyerek kırıp bilgisayar çalan hırsız kamerada
Camı tekmeleyerek kırıp bilgisayar çalan hırsız kamerada
Camı tekmeleyerek kırıp bilgisayar çalan hırsız kamerada
Camı tekmeleyerek kırıp bilgisayar çalan hırsız kamerada

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SIRT ÇANTASINDAN 50 BİN EURO ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA SIRT ÇANTASINDAN 50 BİN EURO ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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