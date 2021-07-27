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Son dakika haber... Camiye yapılan saldırıda 2 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haber... Camiye yapılan saldırıda 2 gözaltı

27.07.2021 16:16
Son dakika haber... Camiye yapılan saldırıda 2 gözaltı, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Denizli'de penceresinden içeriye girdikleri caminin halı, mobilya ve eşyalarına zarar verdikleri iddiasıyla iki çocuk gözaltına alındı.

Denizli'de penceresinden içeriye girdikleri caminin halı, mobilya ve eşyalarına zarar verdikleri iddiasıyla iki çocuk gözaltına alındı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesinde bulunan Keskin Camisine pencereden giren şüpheliler, içerideki çinilere, ses sistemine, hoparlörlere, avizelere ve vantilatörlere zarar verdi. Tadilat için camide bulunan yağlı boyayla halı, duvar ve mobilyaları boyaladı. Akşam namazı için gelen cemaatin ihbarı üzerine, olay yeri inceleme ekipleri tarafından parmak izi çalışması yapıldı.

Şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı bir soruşturma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelileri belirledi. Olayı gerçekleştirdikleri iddiasıyla 9 ve 14 yaşlarında iki çocuk gözaltına alındı. Ellerinde boya kalıntılarına rastlanılan çocuklar, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. - DENİZLİ

Son dakika haber... Camiye yapılan saldırıda 2 gözaltı
Son dakika haber... Camiye yapılan saldırıda 2 gözaltı
Son dakika haber... Camiye yapılan saldırıda 2 gözaltı
Son dakika haber... Camiye yapılan saldırıda 2 gözaltı

Pamukkale, Hürriyet, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Camiye yapılan saldırıda 2 gözaltı - Son Dakika


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