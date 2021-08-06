Son dakika haber: Çamlıyayla'daki yangın, ormanlık alana ulaşmadan söndürüldü - Son Dakika

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde Çamlık alanında çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yangın, ilçeye bağlı Korucak Mahallesi Çamlık mevkiinde çıktı. Alınan bilgiye göre, aşırı rüzgardan dolayı yüksek gerilim hattından düşen kıvılcım nedeniyle yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinleri ilk müdahaleyi yaparken, itfaiye çağrıldı. Olay yerine gelen Orman İşletmesine ait ekiplerle mahalle sakinleri yaklaşık 1 saatlik süren çalışma sonunda yangını ormanlık alana sıçramadan söndürdü. - MERSİN