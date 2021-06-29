Hindistan'daki Cammu Keşmir bölgesinde, olay yeri keşfi yapılırken çıkan çatışma sonucu gözaltındaki direnişçi liderinin öldüğü bildirildi.

Hindistan polisinin açıklamasında, Cammu Keşmir'in Srinagar şehrinde dün yakalanarak gözaltına alınan ve direnişçi lideri olduğundan şüphelenilen Nadeem Abrar'ın bugün gerçekleştirilen olay yeri keşfi sırasında çıkan çatışmada öldüğü belirtildi.

Abrar'ın sorgulamada otomatik tüfeğini sakladığını söylediği binaya götürüldüğü sırada binada gizlenmiş direnişçi tarafından dışarıya ateş açıldığı aktarıldı.

Açılan ateş sonucu 3 Hindistan askerinin vurulduğu, ardından çıkan çatışmada binadaki direnişçiyle Abrar'ın da öldüğü kaydedildi.

Alanda yapılan aramada, 2 uzun namlulu tüfek ile silahlara ait bir miktar mühimmatın da ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.

Polis Başmüfettişi Vijay Kumar, Nadeem Abrar'ın yakalanmasını Keşmirli direnişçilere karşı kazanılmış "büyük başarı" olarak nitelemişti.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'nci maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve eyaleti ikiye bölmüştü.

Eyalet, 31 Ekim 2019'da resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrılmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.