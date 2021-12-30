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Son dakika haber: Cammu Keşmir'deki çatışmalarda 6 direnişçi öldü - Son Dakika

Son dakika haber: Cammu Keşmir'deki çatışmalarda 6 direnişçi öldü

30.12.2021 15:10
Son dakika haber: Cammu Keşmir'deki çatışmalarda 6 direnişçi öldü

Son dakika habere göre Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında çıkan çatışmalarda 6 direnişçinin öldüğü bildirildi.

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında çıkan çatışmalarda 6 direnişçinin öldüğü bildirildi.

Polisin yaptığı açıklamada, Hindistan güvenlik güçlerinin tartışmalı Cammu Keşmir bölgesinde 2 ayrı anti-terör operasyonu düzenlediği belirtildi.

Güvenlik güçlerinin, Anantnag ve Pulwama ilçelerinde saklandığı iddia edilen direnişçileri aramak için güney bölgesindeki iki köyü kordona almasının ardından çatışmalar çıktığı ifade edildi.

Polisin verdiği bilgilerde, 2 ayrı çatışmada 6 direnişçinin öldürüldüğü belirtildi.

3 asker ve 1 polisin ise yaralandığı kaydedilerek yaralı askerlerden birinin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği aktarıldı.

Hindistan hükümetinin verdiği rakamlara göre, bu yıl içerisinde Keşmir Vadisi'nde en az 168 direnişçi öldürüldü. 34 sivil ve 30 Hindistan askeri de yaşamını yitirdi.

Hindistan, 5 Ağustos 2019'da kabul ettiği anayasa değişikliğiyle Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmış, eyalet yönetimini lağvederek bölgeyi merkeze bağlı iki ayrı Birlik Toprağı'na ayırmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyelerini gözaltına almıştı.

Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Cammu Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik bir kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oylamasıyla belirlenmesini öngörüyor.

Hindistan yönetimi, halk oylamasına karşı tutum benimserken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

Bölgede yıllardır süren çatışmalarda, on binlerce sivil, direnişçi ve hükümet güçlerine bağlı güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

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Pakistan, Terör, Asker, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Cammu Keşmir'deki çatışmalarda 6 direnişçi öldü - Son Dakika


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