Son dakika haber... Çan'da trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika

Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Çan - Biga karayolu 12. Kilometresinde Emeşe - Katrancı köyleri arasında meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Sezai G. hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Çan'dan Biga istikametine giden 17 AAD 448 plakalı motosiklet sürücüsü Sezai G. (35) Emeşe - Katrancı köyleri arasında hakimiyetini kaybederek yola savruldu. Savrulmanın etkisiyle motosikletten yaklaşık 20 metre ileriye sürüklenen sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE
Kaynak: İHA
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