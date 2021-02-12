Son dakika haber! Çanakkale açıklarında Ro-Ro gemisinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Son dakika haber! Çanakkale açıklarında Ro-Ro gemisinde çıkan yangın söndürüldü

12.02.2021 08:25
Son dakika haber! Çanakkale açıklarında Ro-Ro gemisinde çıkan yangın söndürüldü, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Çanakkale açıklarında, İtalya'nın Trieste Limanı'na seyir halindeki Ro-Ro gemisinde çıkan yangın söndürüldü.

Çanakkale açıklarında, İtalya'nın Trieste Limanı'na seyir halindeki Ro-Ro gemisinde çıkan yangın söndürüldü.

İstanbul Tuzla Limanı'ndan hareket eden ve Çanakkale Boğazı yönüne ilerleyen Türk bayraklı 193 metrelik "Gallipoli Seaways" isimli geminin ana güvertesinde personel tarafından duman fark edildi.

Ayvacık ilçesi Babakale köyüne 35 mil mesafede bulunan gemide, kaptan Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri ile iletişime geçerek yangın çıktığını bildirdi.

26 bin 525 grostonluk geminin bulunduğu bölgeye güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-4" ve "Kurtarma-10" römorkörü gönderildi.

Bozcaada açıklarına gelen gemideki yangına iki yönünden müdahale edildi.

Bir süre sonra gemi, yangına karadan da müdahaleye imkan vermek amacıyla römorkörler yardımıyla Akçansa Limanı'na götürüldü.

Ekipler 22 personel ve 2 yolcu ile 220 aracın bulunduğu gemideki yangına, denizden ve karadan müdahale ederek alevleri söndürdü.

Gemiden soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Çanakkale Boğazı, Çanakkale, İtalya, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Çanakkale açıklarında Ro-Ro gemisinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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